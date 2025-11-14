Jannik Sinner heeft de groepsfase van de ATP Finals foutloos afgesloten. De Italiaan won in zijn laatste partij van de al uitgeschakelde Ben Shelton. Sinner krijgt de nummer één-positie er niet mee terug, maar het zal hem wel vertrouwen geven.

Sinner (24) gaat door zijn zege als winnaar van de Björn Borg Groep naar de halve finale van de ATP Finals. De Italiaan won vrijdagmiddag ook zijn derde partij in Turijn tegen de Amerikaan Ben Shelton (23) in twee sets: 6-3 7-6 (3). Sinner treft de Australiër Alex de Minaur (26) zaterdag in de strijd om een plek in de finale.

Sinner vs Shelton

Sinner zette voor eigen publiek in de Inalpi Arena tegen Shelton zijn opmars voort. De nummer 2 van de wereld was een klasse beter dan de Amerikaanse nummer 5. Sinner trok de eerste set in veertig minuten naar zich toe. In de tweede set hield Shelton goed stand, maar maakte Sinner in de tiebreak het verschil.

Sinner is de titelverdediger, maar hij zal in tegenstelling tot 2024 dit jaar niet als nummer 1 van de wereld eindigen. Die eer gaat naar de Spanjaard Carlos Alcaraz (22), die in de halve finale tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev (28) en Félix Auger-Aliassime (25) aantreedt. Dat duel staat vrijdagavond op het programma.

Thuispubliek

In Turijn speelt Sinner dus voor thuispubliek en dat is ook te merken. Na zijn overwinning op Shelton zong het gehele publiek 'Olé, Olé Olé Sinner Sinner'. De Italiaan bedankte het publiek met een handje om hoog en een grote glimlach richting de fans. Dat is voor Sinner soms wel anders, want sinds de dopingaffaire rond zijn persoon wordt hij bij sommige toernooien uitgefloten als hij het veld op komt.

The crowd in Turin is singing to Jannik Sinner again after his win over Shelton at the ATP Finals.



“Olé olé olé olé Sinner Sinner”



“Grazie mille” 🥹



Home. 🇮🇹❤️



pic.twitter.com/ivrMi2P9dK — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 14, 2025

'Een heel hoog niveau'

Sinner liet achteraf weten blij te zijn met zijn huidige vorm. "Als je hier komt en je wint alledrie je groepswedstrijden, dan moet je op een heel hoog niveau spelen. Dat doe ik gelukkig. Het goed serveren in belangrijke momenten heeft me tot dit moment gebracht. Het was een prachtige dag om hier voor thuispubliek te mogen spelen en ook tegen Ben, altijd een lastige uitdaging."