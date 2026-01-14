Jannik Sinner won de afgelopen twee edities van de Australian Open, maar woensdag leed de Italiaanse toptennisser een verrassende nederlaag in Melbourne. Dat gebeurde niet eens tegen een profspeler, want het was de Australische amateur Jordan Smith die te sterk voor hem bleek.

Sinner deed samen met toppers als Carlos Alcaraz, Iga Swiatek en Coco Gauff woensdag in aanloop naar het toernooi mee aan de 1 Point Slam. Bij dat evenement duurt elke partij slechts één punt en het bijzondere was dat ook Australische amateurs zich ervoor konden plaatsen. Daardoor kwamen absolute toppers plotseling tegenover de mindere goden te staan en in Melbourne bleek dat er de gekste dingen konden gebeuren.

De Italiaanse nummer 2 van de wereld won zijn eerste punt nog van de Spanjaard Pablo Carreno Busta, maar in zijn tweede 'wedstrijd' ging het faliekant mis. Sinner nam het daarin op tegen amateurtennisser Smith en die zorgde voor een sensatie zonder zelf een bal te slaan.

Sinner bezwijkt onder de druk

Waar de amateurs gewoon twee keer mochten serveren, kregen de profs slechts één opslag. Dat bleek vooraf al in het hoofd van Sinner te zitten. Smith vertelde voor hun punt dat hij andere profs om advies had gevraagd, maar dat was volgens de Italiaan mogelijk voor niets geweest: "Misschien heeft hij dat niet eens nodig als ik mijn service mis."

De druk bleek hem uiteindelijk inderdaad teveel te zijn geworden, want de viervoudig grandslamkampioen sloeg zijn service in het net en leed daardoor een opmerkelijke nederlaag tegen een amateur. "Ik had het eigenlijk al voorspeld en dat is wat er gebeurde. Maar ik ben blij voor de fans dat er nog een Australiër over is", reageerde Sinner na afloop.

Smith beleefde overigens de dag van zijn leven, want hij wist het hele toernooi te winnen. De Australiër verdiende daarmee ook een mooi zakcentje. De winnaar kreeg namelijk een cheque van één miljoen Australische dollars. Voor Sinner is dat natuurlijk een fooi, maar het zet waarschijnlijk het hele leven van Smith op zijn kop.

The world number two beaten by a local amateur! 👏



Jordan Smith's upset is what the 1 Point slam can provide, driven by @kiaaustralia pic.twitter.com/g7PHNf3G4G — #AusOpen (@AustralianOpen) January 14, 2026

Titelverdediger op Australian Open

De Italiaanse wereldtopper leed daarmee zijn eerste nederlaag in Australië sinds 2023, maar hij zal daar waarschijnlijk niet wakker van liggen. Sinner gaat de komende weken namelijk proberen om voor het derde jaar op rij het grandslamtoernooi te winnen. Het hoofdtoernooi van de Australian Open begint op zondag 18 januari en duurt tot en met zondag 1 februari.

