Jannik Sinner heeft mooie woorden over voor zijn grote rivaal Carlos Alcaraz. De Spanjaard meldde zich vrijdagavond af voor Roland Garros vanwege een polsblessure, waarna de nummer één van de wereld direct van zich liet horen.

"Het is sneu voor de tenniswereld. Als competitief ingestelde speler wil ik altijd tegen de besten ter wereld spelen, en hij is op deze ondergrond absoluut de beste ter wereld", zei Sinner vol lof op het Masters-toernooi van Madrid. "Het is pijnlijk en jammer. Tennis heeft Carlos nodig. Ik wens hem een spoedig herstel toe."

Jannik Sinner steekt Carlos Alcaraz hart onder de riem

De Italiaan benadrukte ook hoe belangrijk Alcaraz is voor de sport als geheel. "Tennis is een veel betere sport als hij erbij is. Persoonlijk is het geweldig als hij in het schema zit, want dan kijk je anders naar de wedstrijden. Al zou ik hem normaal gesproken pas in een finale tegenkomen, als eerste en tweede geplaatste spelers."

Over het herstel van zijn rivaal was Sinner voorzichtig optimistisch. "Blessures zijn altijd ingewikkeld, zeker aan de pols. Dat is een heel kwetsbaar gebied. Ik hoop dat hij terugkomt en geen problemen meer heeft. Ik denk ook dat het goed is voor hem en zijn team om de tijd te nemen. Als je te snel terugkomt, kan het later erger worden. Ik denk dat zijn volgende doel Wimbledon zal zijn en hoop dat hij er dan bij zal zijn", blikt de Italiaan positief vooruit.

Titelprolongatie blijft uit

Alcaraz kampt al enkele weken met een vervelende polsblessure, die ervoor zorgde dat hij al meerdere toernooien moest afzeggen, waaronder zijn thuistoernooi in Madrid. De afzegging voor Roland Garros is extra pijnlijk omdat de 22-jarige Spanjaard zijn titel niet kan verdedigen. Alcaraz won de laatste twee edities van het grandslamtoernooi in Parijs en gold als topfavoriet.

Hij liet zelf via Instagram weten geduldig te blijven. "We wachten het herstel af en maken dan een besluit over een terugkeer op de baan. Dit is een moeilijke tijd voor mij, maar ik weet zeker dat we sterker terugkomen."

Tenniswereld spreekt steun uit

Ook buiten Sinner werd er massaal gereageerd op de afzegging van het Spaanse fenomeen. Rafael Nadal, die zelf weet hoe het is om geblesseerd af te moeten melden voor grote toernooien, stak zijn landgenoot een hart onder de riem. "Ik hoop dat je herstel snel gaat Carlos. Deze moeilijke momenten maken alles wat je doet de moeite waard. Veel sterkte en een dikke knuffel", schreef het Spaanse tennisicoon op Instagram. Boris Becker voegde daar aan toe: "Tennis is niet hetzelfde zonder jou." Ook de organisatie van Roland Garros liet weten de titelverdediger te zullen missen.