Jannik Sinner heeft zonder al te veel moeite zijn kwartfinale in de Six Kings Slam gewonnen. De Italiaanse toptennisser moest noodgedwongen een rondje eerder in actie komen op het demonstratietoernooi in Saoedi-Arabië vanwege de aanwezigheid van Novak Djokovic, maar kwam niet in de problemen tegen Stefanos Tsitsipas.

Omdat Carlos Alcaraz als nummer 1 van de wereld mocht terugkeren in Riyad en tennislegende Novak Djokovic ook uitgenodigd werd, moest Sinner een stapje terug doen en in de kwartfinales al in actie komen. Zijn rivalen waren een rondje vrijgeloot en komen donderdag tijdens de halve finales pas voor het eerst in actie. Sinner kende echter met zijn Griekse opponent weinig moeite. Hij klopte Tsitsipas met 6-2 en 6-3. De Griek, die via een gelukje was toegelaten, gaat niet zonder lege handen naar huis. Hij krijgt liefst 1,5 miljoen dollar van de organisatie.

Jannik Sinner - Novak Djokovic

Sinner, die vorig jaar de eerste editie van de Six Kings Slam won en daarmee de hoofdprijs van zes miljoen dollar pakte, is nu weer een stapje dichter bij een herhaling van 2024. Toen versloeg hij Alcaraz in de finale. Nu zou dat weer de finale kunnen worden, maar dan moet Sinner eerst langs Djokovic in de halve finale. Ook dat is een herhaling van vorig jaar, toen Sinner in drie sets te sterk was voor de beste tennisser aller tijden. Alcaraz wacht in de andere halve finale een duel met Taylor Fritz.

Taylor Fritz door

De Amerikaan maakte zijn debuut op de Six Kings Slam tegen mede-debutant Alexander Zverev. De Duitser oogde weinig geïnspireerd en was al binnen het uur uitgeschakeld. Ook hij krijgt 1,5 miljoen dollar mee naar huis. De resterende vier tennissers hopen allemaal als winnaar uit Saoedi-Arabië te vertrekken, want de toernooiwinnaar krijgt 4,5 miljoen dollar bovenop de deelname-opbrengst van 1,5 miljoen dollar. Een totaal dus van zes miljoen dollar.

Blessure tegen Tallon Griekspoor

Dat Sinner er überhaupt is, was goed nieuws voor de duizenden fans op de tribunes van Riyad. Hij was op de Shanghai Masters nog geblesseerd uitgevallen tegen de Nederlander Tallon Griekspoor, die daardoor een stuk verder kwam dan verwacht op het masterstoernooi. Donderdagavond zijn de halve finales van de Six Kings Slam: Sinner - Djokovic en Alcaraz - Fritz. De duels zijn live te zien op Netflix.