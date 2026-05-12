Laura Siegemund behaalde maandag een knappe overwinning bij het dubbeltoernooi in Rome. Maar na afloop was de Duitse toptennisster furieus over het publiek, dat haar herhaaldelijk dwarszat. Het leidde zelfs tot een confrontatie met een fan. "Dat soort mensen hebben een dokter nodig."

Laura Siegemund is één van de meest ervaren speelsters op het WTA-circuit. De 38-jarige Duitse staat nog altijd op de 46ste plaats van de ranking, en kan ook behoorlijk goed uit de voeten bij het dubbelspel. Maar ondanks dat ze maandag, samen met partner Vera Zvonareva uit Rusland, won, was ze na afloop werkelijk waar furieus.

Vanuit het publiek waren steeds de ene na de andere verwensingen te horen aan het adres van de Duitse. Na afloop leidde dat zelfs bijna tot een handgemeen met een fan, die waarschijnlijk geld had ingezet op de wedstrijd. Daar was Siegemund totaal niet over te spreken.

'Dan heb je van die idioten'

"Mensen zoals hij hebben echt een dokter nodig", begon de tennisster uit de regio Stuttgart na afloop haar relaas tegenover Sky Sports. "Ze verpesten alles. Mensen die midden in een wedstrijd schreeuwen – die moeten door de beveiliging worden afgevoerd, ze horen niet op de tennisbaan thuis."

Naast de veel lieve steunbetuigingen waren het dus vooral de gokkers die ontevreden waren. "Dan heb je van die idioten die wedden en dingen roepen die niets met respect te maken hebben", vervolgt Siegemund. "Één van hen ging helemaal los. Om vijf euro... Een groep compleet gestoorde mensen komt binnen, schreeuwt en praat tegen je als je van kant wisselt of je handdoek oppakt. Zulke mensen horen hier niet thuis. Hun kaartjes zouden meteen ingetrokken moeten worden."

Onveilig gevoel

Siegemund voelt zich soms zelfs onveilig door het gedrag van de fans. "Iemand flipte helemaal omdat hij vijf euro had verloren. Vijf euro! Wat gebeurt er als iemand 500 euro verliest? Ik word echt bang als ik na een nederlaag de kleedkamer in ga", meent de Duitse. "Dit zijn precies de mensen die je op Instagram berichten sturen als: 'Ik ga je familie vermoorden. Ik hoop dat je familie aan kanker sterft'."

"Ik wilde hier gewoon mijn dubbelspel spelen en ik denk dat we het goed hebben gedaan. Maar het is volledig misgegaan door deze idioten. Het is echt schokkend," aldus Siegemund. "Nu wil ik gewoon naar huis." Maar dat zit er voorlopig nog niet voor haar in, daar ze op dinsdag weer in actie mag komen in het dubbelspel.

