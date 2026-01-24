Jannik Sinner won zaterdag in vier sets van Eliot Spizzirri in de derde ronde van de Australian Open. Er ontstond veel ophef over de 'gestolen' overwinning, die de Italiaan grotendeels te danken had aan een ingelaste pauze om het dak dicht te doen. Zelf spreekt Sinner ook van een gelukje, maar hij ontkent optimaal te hebben geprofiteerd.

Bij achterstand van Sinner in de derde set kreeg hij te maken met kramp. Hij moest zelfs overgeven en leek niet meer verder te kunnen spelen. Tot er plots een pauze ingelast werd. Vanwege de extreme hitte in Melbourne moest het dak gesloten worden. De nummer twee van de wereld kon die tijd gebruiken om te herstellen en won de partij uiteindelijk met 4-6, 6-3, 6-4, 6-4.

"Ik had het fysiek zwaar, dat was duidelijk te zien", sprak Sinner na afloop. "Ik had geluk dat het dak gesloten werd, daardoor won ik tijd en voelde ik me steeds beter."

'Vechten tot het einde'

Hij geeft toe dat de kramp hem ook de kop had kunnen kosten. "Er ging veel door mijn hoofd. Het begon bij mijn been, toen mijn arm, overal… Dat is sport, ik weet dat dit een aspect van tennis is waarin ik moet verbeteren", aldus de viervoudig grandslamwinnaar. "Toch is tennis een mentale sport, ik probeerde zo kalm mogelijk te blijven, te vechten en elke punt zo goed mogelijk te spelen. Ik probeerde het tot het einde en we zagen hoe het afliep."

Geen behandeling

Er ontstond veel ophef na de beslissing om het dak te sluiten. Velen vonden het oneerlijk ten opzichte van de Amerikaan Eliot Spizzirri. Maar Sinner ontkent dat hij de pauze heeft gebruik om zijn fysieke klachten te laten behandelen. "Want dat mag niet in die periode. Ik was alleen. Ik heb me alleen uitgerekt. Ik lag vijf minuten om mijn spieren te ontspannen. Dat werkte heel goed. Ik probeerde mijn lichaamstemperatuur wat te verlagen. Dat is alles."

"Er zijn niet veel dingen die je kunt doen. De tijd ging vrij snel, maar het heeft me zeker geholpen", geeft hij toe. Hij beseft ook dat hij op het nippertje is ontsnapt aan uitschakeling. "Als hij was blijven spelen zoals hij speelde, en ik nog verder was weggezakt, dan was mijn toernooi vandaag misschien voorbij geweest", zegt hij over Spizzirri.

Sinner speelt in de vierde ronde tegen zijn landgenoot Luciano Darderi.

Sportnieuws.nl zit bovenop de Australian Open. Lees alles over het laatste nieuws vanuit Melbourne via onze tennispagina, check het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees je in over hoe je alle wedstrijden van de Nederlanders én de wereldtoppers kunt bekijken.