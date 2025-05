Toptennisser Jesper de Jong bereikt nieuwe mijlpaal na fraaie zege bij masterstoernooi in Rome

Jesper de Jong heeft een puike zege geboekt in de tweede ronde van het masterstoernooi in Rome. Op het Italiaanse gravel versloeg hij Alejandro Davidovich Fokina: 6-0 6-2. Dat levert de Jong een mooie jump op de ATP-ranking op.

In het eerste bedrijf leek Davidovich Fokina,de nummer 26 van de wereld, niet helemaal bij de les. Vooral op eigen opslag bakte de Spanjaard er weinig van, waardoor De Jong aldoor druk kon uitoefenen. Zelf moest de Haarlemmer ook wel hard werken om op eigen opslag de games binnen te slepen. Hij werkte de drie breakpoints tegen hem allemaal weg.

In de tweede set had Davidovich Fokina een comeback in gedachten, die hij met zijn eerste break vorm leek te geven. Maar vanaf 2-1 voor de Spanjaard schakelde De Jong een paar tandjes bij en vond hij weer het level van set 1. Hij pakte vijf games achter elkaar en won dus met 6-0 6-2. De Jong komt in de derde ronde uit tegen Jannik Sinner of Mariano Navone.

Ranking

Door zijn zege heeft De Jong op de nieuwe editie van de ATP-ranking, die na dit toernooi verschijnt, meer punten dan Botic van de Zandschulp. Daarmee is hij achter Tallon Griekspoor de tweede beste speler van Nederland op de tennisladder.

Botic van de Zandschulp staat op de ATP-ranking op plek 88 met 670 punten. De Jong is op de liveranking nu de nummer 87, met 690 punten.

Pien Hersman

De vriendin van De Jong is schaatsster Pien Hersman. Het kersverse liefdeskoppel onthult in een nieuwe aflevering van Lexie Vraagt de bijzondere manier waarop ze elkaar ontmoet hebben. "Het is een best wel heel leuk verhaal", begint De Jong met vertellen. "Ik heb een nieuw huis in Alkmaar en daarvoor heb ik bezichtigd. En toen zag ik Pien toevallig lopen in Alkmaar. Ik wist het niet helemaal zeker."

Hij durfde niet op het schaatstalent af te stappen. "Zielig he?", reageert Hersman met een glimlach op haar gezicht. De Jong vervolgt: "En toen keek ik op Instagram en had ze precies toevallig in Alkmaar een story gepost en toen slide ik zo in haar DM."