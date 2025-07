De Nederlandse toptennisser Jesper de Jong heeft voor het eerst in zijn carrière een finale van een ATP-toernooi gehaald. Hij rekende in de halve eindstrijd op de Nordea Open af met Camilo Ugo Carabelli, de beul van Botic van de Zandschulp eerder dit toernooi.

De Nederlander snelde naar een 3-0 voorsprong in games, waarna de Argentijn de fysiotherapeut op de baan vroeg. Hij had last van zijn linkerbovenbeen. Na een korte pauze leek hij redelijk hersteld en won zijn opslaggames.

Maar De Jong deed dat ook en benutte bij 5-3 zijn derde setpunt. In de tweede set ging het tot 5-5 gelijk op tot De Jong bij zijn tweede breakkans toesloeg (6-5). De Nederlander verloor vervolgens zijn opslaggame, maar was in de tiebreak oppermachtig: 7-3.

Beter dan Thiemo de Bakker

"Ik heb het nu beter gedaan dan mijn coach", sprak hij lachend in het interview op de baan, doelend op Thiemo de Bakker die in 2013 de laatste vier bereikte in Bastad. "Het was lastig op het laatst, maar het voelt heel goed om in de finale te staan. Ik had het even moeilijk, maar kon het nog keren. Jammer dat dit me niet een week eerder overkomt. Dan had ik me rechtstreeks geplaatst voor de US Open."

Enorme zak prijzengeld

Door zich naar de finale te slaan, heeft De Jong zich al verzekerd van minimaal 52.890 euro. Bij winst in de eindstrijd in het Zweedse Bastad ligt liefst 90.675 klaar. De andere halve finale gaat tussen de Argentijn Francisco Cerundolo en de Italiaan Luciano Darderi.

Tegenvaller voor US Open

Door zijn prestaties in Zweden heeft De Jong zich inmiddels op de virtuele tennisladder opgewerkt naar plek 83. Zijn opmars komt net te laat, want de deadline voor de US Open was enkele dagen geleden. De Jong viel terug naar de 106e plek op de ATP-ranglijst, waar de grens voor direct geplaatste spelers bij de mannen op de 101e plaats ligt.

Tallon Griekspoor, die vrijdag van De Jong verloor in de kwartfinales, en Botic van de Zandschulp zijn wel rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi. Dat geldt bij de vrouwen voor Suzan Lamens, waar Arantxa Rus net als De Jong naar het kwalificatietoernooi moet.

Wimbledon

Onlangs debuteerde De Jong in het hoofdtoernooi van Wimbledon. Daar overleefde hij na een thriller de eerste ronde, maar in de tweede ronde boog hij het hoofd tegen de Serviër Miomir Kecmanovic.