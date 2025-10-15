Taylor Fritz hoefde woensdagavond weinig moeite te doen om de halve finales van het supertoernooi Six Kings Slam te bereiken. De Amerikaanse toptennisser was in een uurtje klaar met de nummer drie van de wereld, Alexander Zverev. In het Saoedische Riyad werd het 6-3, 6-4 voor de nummer vier van de wereld.

Het demonstratietoernooi nodigde voor het tweede jaar de zes beste tennissers van de wereld uit en stelde het meeste prijzengeld ooit in de sport beschikbaar. Alleen al voor deelname kregen de zes toppers 1,5 miljoen dollar. Voor Zverev, die weinig enthousiasme toonde op de baan, is het een uiterst lucratief bezoekje geweest aan Saoedi-Arabië. Hij stond dus maar een uur op de baan en vangt de volle buit voor zijn aanwezigheid. Fritz maakt echter nog kans op de hoofdprijs. De uiteindelijke winnaar van het zeer lucratieve toernooi krijgt 4,5 miljoen dollar extra.

Weinig spektakel

Fritz en Zverev speelden in een chique aangeklede hal op hardcourt, maar van spektakel was nog weinig te merken. De duizenden fans op de tribunes lieten zich mondjesmaat horen en ook de Amerikaanse commentatoren op Netflix stroomden nog niet echt over van enthousiasme. De wedstrijd zelf kende weinig hoogtepunten. Fritz serveerde goed en Zverev had verder ook weinig antwoorden op de veelzijdige Amerikaan. Hij leek het ook allemaal wel goed te vinden en toonde geen vuur. Een 'tweener' van Fritz, die Zverev weglegde, was wellicht de highlight van het duel.

Nu tegen Carlos Alcaraz

Fritz treft donderdag de nummer 1 van de wereld Carlos Alcaraz. De Spanjaard kondigde voor de start van het toernooi aan dat hij niet helemaal fit is, maar wel zijn best gaat doen. In de andere halve finale wacht Novak Djokovic op zijn tegenstander. Die komt uit de partij tussen Jannik Sinner en Stefanos Tsitsipas. De Italiaan, nummer 2 van de wereld, is de titelverdediger van de Six Kings Slam. Hij won vorig jaar de eerste editie in de finale van Alcaraz.

Hoge stuit

Fritz was na afloop vooral onder de indruk van de snelle hardcourtbaan in Riyad, waar hij voor het eerst op mocht spelen. "De bal stuiterde ongelofelijk hoog op, dat zie je zelden bij indoorbanen."