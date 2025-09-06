Novak Djokovic zal nog een tijdje moeten wachten op zijn recordbrekende 25e grandslamtitel. De Servische toptennisser werd vrijdag uitgeschakeld door Carlos Alcaraz. Na afloop toonde Djokovic zich een groot verliezer, waarmee hij applaus verdiende van het publiek.

Djokovic bood in de eerste twee sets stevig weerstand aan de jonge Spanjaard, maar in de derde set werd hij aanzienlijk gehinderd door schouderproblemen. Dit maakte het Alcaraz makkelijker, die verdiend zijn derde opeenvolgende Grand Slam-finale bereikte. Djokovic strandde daarentegen voor de vierde keer in de halve finale, wat gezien zijn leeftijd (38) een behoorlijke prestatie is.

Alcaraz speelt zondag in de finale tegen Jannik Sinner. Het is de derde keer in 2025 dat de twee grootheden tegenover elkaar staan in de finale van een Grand Slam. Djokovic daarentegen wacht daarentegen op zijn eerste finaleplaats sinds Wimbledon vorig jaar. Zijn laatste grandslamtitel dateert van september 2023.

Djokovic groot verliezer

Na zijn verloren halve finale tegen Alcaraz was er een opmerkelijk moment bij het net dat veel aandacht trok, waarbij de Servische tennisser opnieuw zijn grootsheid en de manieren van een ware kampioen toonde. Djokovic stapte direct op Alcaraz af en feliciteerde hem met een glimlach op zijn gezicht met het bereiken van de finale. Daarna volgde een hartelijke omhelzing tussen de twee toptennissers, begeleid door een staande ovatie van het publiek.

The hug at the net between Novak Djokovic and Carlos Alcaraz after their U.S. Open match is one of the best things you’ll see all week.



Two different ages.



Two different eras.



But there’s so much respect & love here. ❤️



pic.twitter.com/15olKJNVlx — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 5, 2025

De Spanjaard toonde op zijn beurt ook groot respect voor Djokovic, en applaudisseerde zelfs samen met het publiek toen de Servische tennisser de baan verliet.

Twijfels over toekomst

De zoveelste teleurstelling van Djokovic op een Grand Slam zorgt voor speculaties over zijn toekomst. Hij wordt er niet jonger op, terwijl Carlos Alcaraz en Jannik Sinner steeds sterker worden. Tenniskenners verwachten dat de Serviër snel zijn pensioen zal aankondigen, alleen daar wil de Serviër niets van weten.

"Ik geef de Grand Slams niet op, ik blijf vechten", zei Djokovic. "Ik wil volgend jaar nog steeds een volledig Grand Slam-seizoen spelen. Ze zijn gewoon anders dan elk ander toernooi. Ze vormen de pijlers van onze sport."

