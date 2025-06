Toptennisser Novak Djokovic maakt opvallend gebaar bij Champions League-huldiging van PSG

Paris Saint-Germain schreef zaterdagavond geschiedenis door voor het eerst in de historie de Champions League te winnen. In het Parc des Princes barstte zondag het feest los, maar het was niet alleen PSG dat de aandacht trok. Niemand minder dan Novak Djokovic stal de show, onder toeziend oog van duizenden enthousiaste fans.

Een dag na de historische 5-0 zege op Inter in de finale in München liet Paris Saint-Germain zich als kersverse Champions League-winnaar voor het eerst aan het thuispubliek zien. Het Parc des Princes zat bomvol, vuurwerk knalde de lucht in en sporters en artiesten kwamen in groten getale langs om mee te feesten met de kampioen.

Djokovic feest mee in Parijs

Onder de opvallende aanwezigen: tennisicoon Djokovic, die momenteel in Parijs verblijft vanwege Roland Garros. De Serviër, die de avond ervoor zonder problemen had afgerekend met Filip Misolic, verscheen zondag bij het feest in het stadion alsof hij zelf net een trofee had gewonnen. Toen hij op het grote scherm verscheen, barstte het Parc des Princes uit in luid gejuich. Djokovic beantwoordde de ovatie met zijn karakteristieke groet: drie vingers omhoog, een symbolisch gebaar uit zijn geboorteland.

Djokovic leek zich helemaal thuis te voelen tussen de kampioenen. Hij poseerde breed lachend voor foto's met PSG-doelman Gianluigi Donnarumma, met wie hij zichtbaar een klik had, en ging ook op de foto met clubpresident Nasser Al-Khelaifi. Verder werd hij gespot met de Franse judolegende Teddy Riner en wereldberoemde DJ Snake, die later op de avond achter de draaitafel plaatsnam.

i Novak Djokovic samen met PSG-doelman Gianluigi Donnarumma. ©Instagram

'We zullen niet veel slapen'

Djokovic had zich zaterdagavond zonder problemen geplaatst voor de vierde ronde van Roland Garros. In 2 uur en 10 minuten zette hij de Oostenrijker Filip Misolic aan de kant: 6-3, 6-4, 6-2. Terwijl PSG in München op weg was naar de eindzege in de Champions League, speelde Djokovic zijn eigen dominante partij op het gravel van Parijs. "Het publiek was de wedstrijd echt aan het volgen. Ik kon horen wanneer er gescoord werd", lachte hij na afloop.

De 24-voudig Grand Slam-winnaar liet doorschemeren dat de feestavond nog wel even kon duren. "PSG heeft het voor het eerst gewonnen. Ik weet niet of we allemaal naar onze hotels zullen gaan. Het zal een uitdaging worden, we zullen niet veel slapen", blikte hij vooruit op de euforische sfeer in de stad.

NOVAK DJOKOVIC 🇷🇸 QUI S'AMBIANCE SUR DU ROHFF, C'EST LE MULTIVERSE 😭❤️💙



🎥 @lequipe pic.twitter.com/hiGY1khWg0 — Actu Foot (@ActuFoot_) June 1, 2025

Festiviteiten met donkere rand

Het feest in Parijs kreeg helaas ook een rauw randje. Op meerdere plekken in de stad braken rellen uit. Er vielen twee doden: een 17-jarige jongen in Dax werd neergestoken en een jonge vrouw in Parijs kwam om het leven bij een aanrijding. Meer dan 550 mensen werden gearresteerd. Tijdens de parade op zondag liep het opnieuw uit de hand. De Franse president Macron veroordeelde het geweld.

Djokovic merkte zelf ook de impact van de onrust. "Er was serieus overleg met de beveiliging of we niet beter konden overnachten bij Roland Garros," vertelde hij. "Uiteindelijk kwamen we rond 1 uur ’s nachts terug in het hotel. Het was een heel avontuur."

Djokovic op recordjacht in Parijs

Na zijn winst op Misolic staat Djokovic op 99 zeges op Roland Garros. In de vierde ronde wacht Cameron Norrie, en bij winst schaart Djokovic zich naast Rafael Nadal als enige speler met 100 overwinningen op het Parijse gravel. Maar de Serviër jaagt op meer. Hij wil hier niet alleen geschiedenis schrijven, maar ook zijn 25e Grand Slam binnenhalen en daarmee nog verder uitlopen als recordhouder.

