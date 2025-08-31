Toptennisser Novak Djokovic liet fans zaterdag flink schrikken door medische problemen tijdens zijn partij met Cameron Norrie op de US Open. De Serviër maakt zich zelf ook grote zorgen om fitheid.

Djokovic had last van zijn onderrug. In de eerste set moest er een medische time-out aan te pas komen in de derde ronde van de US Open. Gelukkig kon hij de wedstrijd uitspelen. Hij versloeg de Brit in vier sets (6-4, 6-7, 6-2 en 6-3) en treft in de vierde ronde van het laatste Grand Slam van het seizoen de Duitser Jan-Lennard Struff.

Toch stelt de zege Djokovic niet gerust, zo vertelde hij na afloop van de partij. "Eerlijk gezegd ben ik bezorgd. Ik maak me meer zorgen dan ooit, terwijl ik heel voorzichtig ben op mijn lichaam."

'Leeftijd is leeftijd'

"Ik train veel op de baan en daarbuiten om ervoor te zorgen dat mijn lichaam fit en hersteld is. Maar leeftijd is leeftijd, daar kun je niet tegen vechten", aldus de 38-jarige. "Dingen zijn anders nu. Daar moet ik me aan aanpassen. Soms train ik niet tussen twee wedstrijden in. Op de lange termijn is dat misschien beter. Ik heb meer aan herstel dan aan een balletje slaan."

"De steek veel tijd in mijn herstel, meer dan toen ik jong was", vervolgt de nummer drie van de wereld. "Ik moet de jeugd bij kunnen houden."

Nu het toernooi vordert, wordt rust en herstel alleen nog maar belangrijker. "Ik heb dit jaar al drie halve finales gespeeld en de jonge jongens verschijnen daar net zo fris aan de start als in de eerste ronde. Maar mijn tank is dan al halfleeg. Ik hoop daar dit toernooi verandering in te bringen."

Een ding is zeker: "Ik geef altijd alles wat ik in me heb", benadrukt Djokovic. Djoko is nu de oudste tennisser sinds Jimmy Connors in 1991 die de vierde ronde van de US Open heeft bereikt. De overwinning op Norrie was zijn 395e op een Grand Slam-toernooi. In de volgende ronde zal de Serviër het opnemen tegen Jan-Lennard Struff.

Blessures

De afgelopen jaren spelen blessures Djokovic immers steeds vaker parten. Op Roland Garros in 2024 liep hij een scheurtje in zijn miniscus op en moest hij opgeven. Begin dit jaar reikte hij tot de halve finales van Australian Open, maar daar gaf hij er noodgedwongen tijdens de wedstrijd de brui aan vanwege fysieke malheur. Ook op Wimbledon had hij door een nare val problemen, wat duidelijk werd in de halve finale tegen Jannik Sinner.

