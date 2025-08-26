Wanneer deed jij voor het laatst iets voor de allereerste keer? Als het gaat om Novak Djokovic en zijn partijen in New York, dachten we alles al gezien te hebben. Maar op woensdag 27 augustus doet de beste tennisser aller tijden iets voor het eerst in zijn leven op de Grand Slam in de Big Apple.

Novak Djokovic speelt al 20 jaar op de US Open en benadrukt altijd hoe gek hij is op de magie van de avondwedstrijden. De organisatie van de laatste Grand Slam van het seizoen vervulde zijn wens en liet hem in zijn eerste partij van dit jaar in de avondsessie op het Arthur Ashe Stadium spelen. Maar op woensdag 27 augustus speelt Nole zijn tweederondepartij tegen de Amerikaan Zachary Svajda, en dat wordt een historische wedstrijd.

Nog nooit eerder opende Novak Djokovic het dagprogramma op Arthur Ashe, het grootste stadion in New York. Tot nu toe speelde Nole altijd minimaal de tweede wedstrijd van de dagsessie of een avondpartij. Maar voor alles is een eerste keer, en dus speelt Djokovic tegen Svajda vanaf 11:30 uur lokale tijd, oftewel 17:30 uur Nederlandse tijd.

Trainen in de brandende zon

Vanwege dit ongebruikelijke schema besloot de Serviër om dinsdag om 13:00 uur te trainen in New York, met Jordan Thompson als zijn sparringpartner. Djokovic bleef een uur op de baan en kon zo alvast wennen aan de omstandigheden die hem morgen te wachten staan in de Big Apple.

Djokovic treft een qualifier

Djokovic neemt het in de tweede ronde van de US Open op tegen de Amerikaan Zachary Svajda. Aangezien het al dagen bloedheet is in New York en de temperatuur ook morgen extreem hoog zal zijn, zal de nummer zeven van de wereld waarschijnlijk niet blij zijn met dit vroege tijdstip.

Ter herinnering: de 38-jarige Djokovic versloeg in de eerste ronde van de US Open Learner Tien met 3-0, maar had in die wedstrijd wel wat last van de hoge luchtvochtigheid en blaren op zijn voeten.

Alles over de US Open 2025

