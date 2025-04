Tennisgrootheid Novak Djokovic middelpunt van rel: collega klapt uit de school over dreigement

Novak Djokovic bevindt zich in het epicentrum van de grootste rellen in de tenniswereld in jaren. Spelersvakbond PTPA, waarvan de Serviër de oprichter is, spande een rechtszaak aan tegen de grote tennisorganisaties, maar die zouden daar niet blij mee zijn. Tennisser Reilly Opelka is lid van de vakbond en beweert dat hij bedreigd is naar aanleiding van de zaak.

Achter de schermen is het momenteel enorm onrustig in de tenniswereld. Er loopt een rechtszaak tussen de PTPA, de spelersvakbond opgericht door Djokovic, en tennisinstanties zoals de ATP en WTA. Er zijn ondertussen zware beschuldigingen geuit, want de Amerikaanse tennisser Opelka beweert dat er een bedreiging aan zijn adres is gedaan vanwege zijn betrokkenheid.

Dreigement

Opelka klapte uit de school over een bizarre gebeurtenis tijdens het toernooi in Miami. Volgens de boomlange Amerikaan (2,11 meter) benaderde een speler, wiens naam hij niet wil noemen uit angst voor represailles, hem terwijl hij aan het fietsen was met een schokkende boodschap: "Als je je naam niet terugtrekt van de rechtszaak, verlies je je pensioen en krijg je een miljoenenclaim aan juridische kosten aan je broek."

Opelka beweert dat ATP-voorzitter Andrea Gaudenci achter de bedreiging zit. Hoewel de tennisbond dit ontkent, blijft het servicekanon bij zijn verklaring, die hij aflegde tijdens de rechtszaak in Barcelona. De ATP-regels stellen dat elke speler die de organisatie aanklaagt en verliest, alle juridische kosten moet betalen. Dat maakt de zaak extra spannend.

De ATP reageerde fel en noemde de rechtszaak van de PTPA een 'pr-campagne'. Bestuurslid Lube Pampulov benadrukte dat Gaudenci dergelijke bedreigingen niet heeft geuit tijdens een officiële vergadering.

Onrust binnen PTPA

De tenniswereld raakte echter verder in rep en roer door een verklaring van Vasek Pospisil, medeoprichter van de PTPA samen met Djokovic. Pospisil gaf toe dat hij, op zijn zachtst gezegd, verrast was door Djokovic's uitspraken over de rechtszaak.

"Ik was verbijsterd. Ik weet niet waarom hij dat zei. Het strookt niet met onze eerdere gesprekken", verklaarde Pospisil voor de rechtbank. Hij doelde daarmee op de uitspraak van Djokovic dat er "bepaalde onderdelen van de rechtszaak zijn waarmee hij het niet eens is".

Harde strijd

De zaak zorgt tot een hoop gedoe in de tenniswereld en er is de tennisorganisaties veel aan gelegen om gelijk te krijgen. Er gaan zelfs geruchten dat de ATP bereid is om maar liefst 100 miljoen dollar uit te geven aan deze juridische strijd. De ATP weigert commentaar te geven op deze geruchten.