Toptennisser Novak Djokovic ligt al een tijdje onder vuur in zijn thuisland Servië. Hij is het namelijk niet eens met het politieke beleid daar. Hij is daarom erg enthousiast om volgende week door te brengen op een geliefde bestemming, tijdens het ATP 250-toernooi in Athene.

Het toernooi vindt plaats in de OAKA Arena, de thuishaven van de basketballers van Panathinaikos. Die bestemming is pikant voor Djokovic, omdat het toernooi is veplaatst van Belgrado, Servië naar Athene, Griekenland. De tegenstander van Djokovic in de tweede ronde komt uit de partij tussen Alejandro Tabilo en Adam Walton.

Verhuizen

De Griekse stad is voor Djokovic bekend terrein. De 38-jarige zou met zijn gezin naar Athene willen verhuizen en heeft zijn kinderen daar zelfs al ingeschreven op een school. Djokovic heeft de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis ook al verschillende keren ontmoet. Voor de start van het toernooi in Athene liet Novak al weten blij en enthousiast te zijn om voor het Griekse publiek te spelen. Hij sprak hen toe via zijn Instagram-profiel.

"Kalimera Ellada", begon Novak in het Grieks, waarna hij verderging in het Engels. "Het is een groot genoegen om hier in Athene te zijn en volgende week voor jullie te spelen. Ik hoop dat jullie net zo enthousiast zijn als ik en alle spelers die in Athene zullen spelen, waar het ATP-toernooi na 30 jaar terugkeert."

"De opwinding is groot, deze hal is een van de beroemdste basketbalhallen ter wereld, de thuisbasis van Panathinaikos, een van de beste clubs in Europa, een historische plek", vervolgt hij. "Het is een grote eer om hier te zijn en ik ben erg enthousiast om jullie de tribunes te zien vullen. Ik hoop dat jullie geweldig tennis zullen zien."

Ophef

Zijn liefde voor Griekenland heeft ook te maken met met veel ophef rondom zijn politieke mening in Servië. De tennisser maakt regelmatig gebruik van zijn platform om aandacht te vragen voor maatschappelijke kwesties. Hij sprak bijvoorbeeld zijn steun uit aan demonstranten die protesteerden tegen het geluid van president Aleksandar Vucic. Het werd hem niet in dank afgenomen.

Ook zijn goede banden met Griekenland leverden een stroom aan kritiek op. 'Hij is een valse Serviër die zichzelf jarenlang heeft gepresenteerd als symbool voor ons land, om nu naar Griekenland te vluchten', klinkt het in de media.