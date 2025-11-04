Novak Djokovic, de beste tennisser aller tijden, begint dinsdag zijn avontuur op het toernooi in Athene. Een thuiswedstrijd voor de 38-jarige Serviër, die sinds kort in Griekenland woont. Voor zijn partij gaf de Servische ster een spraakmakend interview waarin hij onthulde waarom hij naar Griekenland is verhuisd.

Djokovic speelt dinsdag om 17.00 uur op het center court tegen de Chileen Alejandro Tabilo. In gesprek met CNN Griekenland verklaarde de beste tennisser aller tijden waarom hij zijn thuisland heeft ingeruild voor Griekenland.

Verhuizing van Djokovic naar Griekenland

"Er zijn veel historische, religieuze, sociale en culturele banden tussen Griekenland en Servië. Dat is een belangrijke reden waarom ik hier ben. Ook het weer en het eten zijn ongelooflijk, en de kustlijn is een van de mooiste ter wereld. Ik houd van de levensstijl en voel echt dat de Griekse en Servische mensen als broers zijn. Dat is de grootste reden", aldus Nole.

"Wij als familie proberen te ontdekken hoe het leven hier is. De ervaring... We zijn hier nog geen twee maanden, maar tot nu toe is het een zeer positieve ervaring", voegde Djokovic eraan toe.

Djokovic debuteert in Athene

Alle ogen zijn in Athene op Djokovic gericht. De Serviër is als eerste geplaatst en mocht de eerste ronde overslaan. Botic van de Zandschulp stond ook in het hoofdtoernooi, maar de toptennisser verkeek zich op het Zwitserse tennisicoon Stan Wawrinka.

Het is de eerste keer dat Djokovic speelt op het tennistoernooi in Athene. Overigens wordt dit de derde onderlinge ontmoeting tussen de Serviër en de Chileen. Tabilo won de twee voorgaande wedstrijden, in 2024 in Rome en in 2025 in Monte Carlo. Daar zal Djokovic dus verandering in willen brengen.

Djokovic naar ATP Finals

Mogelijk dient de ATP Athene als voorafje voor de ATP Finals in Turijn. Angelo Binaghi, de voorzitter van de Italiaanse tennisbond, onthulde dat Djokovic meedoet aan het toernooi met de beste acht spelers van de wereld. "We hebben de bevestiging dat Djokovic in Turijn zal spelen. Lorenzo Musetti verdient het om bij de beste acht te zijn, en dat heeft hij in 2024 al verdiend," zei Binaghi, wiens woorden werden overgenomen door Gazzetta dello Sport.

Djokovic had zich eerder al verzekerd van een plek bij de beste acht, en daarmee van deelname aan de ATP Finals in Turijn, maar had zijn deelname nog niet officieel bevestigd. Nu lijkt het hoge woord eruit. Het kan voor Djokovic zijn zestiende deelname worden. Met zeven titels is hij de absolute recordhouder.

Voor Djokovic hadden Carlos Alcaraz en Jannik Sinner zich al geplaatst voor de ATP Finals, gevolgd door Alexander Zverev. In Turijn zullen waarschijnlijk ook Ben Shelton, Taylor Fritz, Alex de Minaur, en Lorenzo Musetti of Félix Auger-Aliassime te zien zijn.