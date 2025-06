Novak Djokovic won Wimbledon al zeven keer. Grastennis kent geen geheimen meer voor de Servische veelwinnaar. Toch sloeg hij donderdag nog een balletje op het heilige gras van Wimbledon om zich voor te bereiden op de komende editie, die maandag 30 juni begint.

Djokovic trainde met Carlos Alcaraz, die in 2024 in de finale in drie sets te sterk was voor de Servische tennismachine. Tot een paar jaar terug was het niet toegestaan dat spelers het gras van het Centre Court voor het toernooi betreden. Uiteraard was dat om beschadigingen en slijtage te voorkomen.

Maar inmiddels mag het wel en ook dat heeft een reden: de conclusie is dat het gras minder glad wordt als er een beetje op is gespeeld. Dat moet weer leiden tot minder valpartijen in de eerste ronde.

Maagdelijk gras

Djokovic maakte gretig gebruik van die wijziging in het beleid van het grandslamtoernooi. "Ja, gisteren heb ik getraind met Carlos", zei hij volgens Express.

"De traditie is in de afgelopen jaren veranderd, nu mag je wel vooraf een balletje slaan op het Centre Court. Ik dacht dat de traditie nooit zou veranderen. Maar ja, alles verandert. En natuurlijk is het een enorm voorrecht dat ik mag spelen op maagdelijk vers gras, voordat het toernooi begint. Wel voelde het een beetje vreemd, eerlijk gezegd. En ik voel me bijna slecht dat ik het gras heb verpest en dat ik erop heb gegleden."

Training van Novak Djokovic met toptennisster op Wimbledon loopt uit de hand: 'Dacht dat we vrienden waren' Wat een gewone oefensessie op Wimbledon moest zijn, veranderde al snel in een hilarische krachtmeting. Novak Djokovic kreeg het tijdens een training met Aryna Sabalenka aan de stok met háár coach en moest dat flink bekopen.

SW19

"SW19", zoals de Wimbledon in Engeland ook wel wordt genoemd vanwege de postcode van Londen, is een bijzondere plek voor Djokovic. "Het is een van de meest bijzondere tennisbanen in de wereld. Het Centre Court hier is als een bakermat. Het is heilig voor ons tennissers. Het verleidt je om er heen te gaan, om van het moment te genieten, om het uiterste uit jezelf te halen. Ik kan me geen meer motiverend toernooi voorstellen dan Wimbledon."

Toptennisser Tallon Griekspoor stunt met finale in Spanje: perfecte generale voor Wimbledon Tallon Griekspoor heeft de finale van het ATP-toernooi van Mallorca bereikt. Hij won in de halve finale van het Spaanse grastoernooi zonder setverlies van Félix Auger-Aliassime. Griekspoor staat voor de vijfde keer in zijn loopbaan in een ATP-finale.

Tallon Griekspoor

De loting voor Wimbledon is bekend. Tallon Griekspoor opent tegen een gevaarlijke Amerikaan, terwijl ook Botic van de Zandschulp en Jesper de Jong stevige tegenstanders treffen. Suzan Lamens en Arantxa Rus lijken op papier iets gunstiger geloot bij het iconische grastoernooi in Londen, het derde grandslamtoernooi van het jaar.