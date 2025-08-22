Novak Djokovic staat aan de vooravond van misschien wel zijn grootste doel: een 25e Grand Slam-titel op de US Open. Toch trok de Serviër donderdagavond niet op de tennisbaan, maar ergens anders in New York juist de aandacht.

De afgelopen dagen werkte Djokovic een stevig programma af. Zo speelde hij in het veelbesproken gemengd dubbeltoernooi met landgenote Olga Danilović. Het duo verloor weliswaar van Daniil Medvedev en Mirra Andreeva, maar voor Djokovic was het vooral een manier om wedstrijdritme op te doen.

Ook zocht hij de oefenbanen op met Holger Rune en Alexander Zverev, twee rivalen die hij mogelijk later in het toernooi kan tegenkomen. Ondertussen werd duidelijk dat Djokovic in de eerste ronde van de US Open tegenover de 19-jarige Amerikaan Learner Tien staat, de nummer 48 van de wereldranglijst. Dat duel vindt plaats in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) in het Arthur Ashe Stadium.

Eerste worp van tennislegende zorgt voor applaus

Toch draaide het donderdagavond even niet om tennis. Djokovic verscheen in het iconische Yankee Stadium, thuishaven van honkbalclub New York Yankees. Voorafgaand aan de MLB-klassieker tegen aartsrivaal Boston Red Sox kreeg hij de eer om de ceremoniële eerste bal te gooien.

Novak Djokovic throws out the 1st pitch at Yankee Stadium! pic.twitter.com/CVpzNuSXFk — MLB (@MLB) August 22, 2025

Met een witte arm sleeve om zijn rechterarm wierp Djokovic de bal richting catcher Austin Wells. Die bereikte de thuisplaat, maar stuiterde nét voor Wells op de grond. Het publiek reageerde enthousiast en beloonde de tennislegende met een luid applaus.

Djokovic ruilt racket voor knuppel

Voorafgaand aan zijn worp poseerde Djokovic met Yankees-sterren Aaron Judge, Anthony Volpe en Wells. Judge kreeg een gesigneerd tennisracket cadeau, terwijl Djokovic in ruil daarvoor een gesigneerde honkbalknuppel ontving. De aanwezigheid van de tennislegende heeft de Yankees niet geholpen. De thuisploeg ging met 3-6 ten onder tegen de aartsrivaal.

i Novak Djokovic laat bij de New York Yankees zien veel talenten in huis te hebben. ©Getty Images

Na dit korte uitstapje kan Djokovic zich volledig richten op zijn grootste doel: een 25e Grand Slam-titel. Met vier US Open-zeges en in totaal 24 Slams achter zijn naam is de Serviër opnieuw één van de topfavorieten in New York. Of de knuppel van Judge hem extra geluk brengt, moet de komende weken blijken.

