Toptennisser Novak Djokovic is met een opvallende trainingspartner gespot in New York voor de US Open. De Serviër betrad de baan met niemand minder dan nummer drie van de wereld Alexander Zverev.

De 38-jarige Djokovic jaagt in New York op zijn 25e Grand Slam-titel. Na zijn valse start in het gemengd dubbelspel, hoopt hij hoge ogen te gooien in het enkelspel. Het gemengd dubbel op de US Open heeft dit jaar een totaal ander format. Sets tot vier games, beslissend punt bij 40-40 en een supertiebreak als derde set. Het leverde korte, felle partijen op waarin elke misstap fataal kan zijn. Precies dat overkwam Djokovic en zijn partner Olga Danilovic.

Zijn deelname aan het gemengd dubbelspel eindigde al na één wedstrijd. Samen met landgenote Danilovic ging hij onderuit tegen Daniil Medvedev en Mirra Andreeva met 4-2, 5-3. Nu kan hij zich volledig focussen op het enkelspel.

Training met Zverev

Daarom was hij donderdag al flink aan het trainen in New York. Djokovic dook de baan op voor een trainingssessie met niemand minder dan Alexander Zverev.

De Duitse topper overleefde de eerste ronde van de gemengde dubbel ook niet. Hij speelde met de Zwitserse Belinda Bencic tegen Christian Harrison en Danielle Collins en verloor met 0-4, 3-5. Aanvankelijk zouden Zverev en Bencic tegen Jannik Sinner en Kateřina Siniaková spelen, maar de nummer één van de wereld meldde zich af vanwege ziekte.

Ondanks de vroege uitschakeling toonde Djokovic zich dankbaar voor de kans om met zijn jongere landgenote op zo'n groot podium te spelen. "Het is altijd een feest om gemengd dubbel te spelen met Olga. Bedankt US Open voor de kans om mee te doen", schreef hij op Instagram.

