Novak Djokovic zal het dit jaar op deUS Open vooral moeten waarmaken in het enkelspel. Zijn deelname aan het gemengd dubbelspel eindigde al na één wedstrijd. Samen met landgenote Olga Danilovic ging hij verrassend onderuit tegen Daniil Medvedev en Mirra Andreeva. Daarmee is Djokovic na Carlos Alcaraz de volgende topper die sneuvelt in het nieuwe dubbelcircus in New York.

Djokovic arriveerde pas maandag in de Big Apple na een rustperiode van vijf weken. Het gebrek aan ritme was meteen zichtbaar: stroef, onscherp en zonder vuist tegen het Russische koppel. In dit nieuwe format – sets tot vier games, met twee games verschil – liep de score snel op naar 2-4 en 3-5. Het duel was voorbij voor Djokovic goed en wel op stoom kwam.

Vroegtijdige exit voor Djokovic

Toch leek er in de tweede set nog even hoop voor de Serviërs. Na een vroege break serveerden ze bij 3-1 zelfs voor setwinst. Maar Danilovic liet het volledig liggen met twee dubbele fouten op rij. Het keerpunt was daar: Medvedev en Andreeva grepen hun kans en stonden het Servische duo geen game meer af.

Het gemengd dubbel op de US Open heeft dit jaar een totaal ander format. Sets tot vier games, beslissend punt bij 40-40 en een supertiebreak als derde set. Het levert korte, felle partijen op waarin elke misstap fataal kan zijn. Precies dat overkwam Djokovic en Danilovic.

US Open verliest opnieuw een blikvanger

Djokovic is niet de enige die zich al kan focussen op het enkelspel. Ook het veelbesproken koppel Alcaraz en Emma Raducanu moest er al in de eerste ronde aan geloven. Hun deelname zorgde vooraf voor de meeste aandacht – niet alleen door hun status als jonge supersterren, maar ook door de geruchten over een mogelijke romance. Na de snelle uitschakeling van dit duo verloor het toernooi een van zijn grootste publiekstrekkers.

Daar komt bij dat Jannik Sinner zich op het laatste moment helemaal moest afmelden. De Italiaan voelde zich niet fit genoeg na zijn opgave in de finale van Cincinnati en liet verstek gaan, waardoor ook hij ontbreekt in New York. Zo raakt het vernieuwde toernooi in een razend tempo zijn blikvangers kwijt.

Focus verlegd naar enkelspel

Voor Djokovic blijft het vooral een signaal dat hij nog ritme mist. De valse start in het gemengd dubbel is geen ramp, maar wel een wake-up call. Vanaf zondag gaat het echte werk beginnen: het enkelspel, waar de Serviër nog altijd een van de topfavorieten is. Daarbij begint de tijd steeds meer te dringen in zijn jacht op een historische 25e grandslamtitel, een record dat zijn nalatenschap definitief zou onderstrepen.

