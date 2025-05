Toptennisser ontsnapt aan enorme tragedie op weg naar Roland Garros: 'Het leek best grappig...'

Toptennisser Alexander Zverev, nummer drie van de wereld, heeft een bijzondere reis afgelegd naar Parijs voor Roland Garros. Het vliegtuig waar hij in zat werd getroffen door bliksem.

Naast Zverev bevonden zich ook de Tsjechische tennisser Jiří Lehečka en de Amerikaan Brandon Nakashima in het vliegtuig, evenals een aantal dubbelspelers. Ze vlogen vanuit Hamburg naar de Franse hoofdstad voor de tweede Grand Slam van het seizoen.

'Het leek best grappig'

"Het leek best grappig, want er was maar een klein geluidje, geen echte trillingen of zoiets. Dat was de eerste keer dat ik midden in de lucht door de bliksem werd getroffen. We moesten noodgedwongen terugkeren naar Hamburg", sprak Zverev bij aankomst in Parijs tegenover de aanwezige media.

Wat in eerste instantie een korte reis vanuit Hamburg moest worden, werd een latertje voor Zverev. "Iedereen is vanochtend vertrokken. Ik wilde meteen verder, alleen er waren geen vliegtuigen. Maar toen gebeurde er iets. Ik nam om 01.00 uur een vliegtuig en kwam hier om 03.00 uur aan", aldus de Duitser.

Terug na ziekte

Ter voorbereiding op Roland Garros speelde Zverev een thuistoernooi op het gravel van Hamburg. Daar ging er hij wegens ziekte echter al vroeg uit. "Ik voel me nog steeds een beetje zwak; ik heb niet te lang en niet te intensief getraind. Hopelijk speel ik pas dinsdag."

Dat is dan mogelijk tegen de Nederlander Jesper de Jong. Hij zit aan de kant van het schema van Zverev en kan hem in de tweede ronde treffen. Om tegen de nummer 3 van de wereld te spelen, moet De Jong wel eerst winnen van Francesco Passaro, de Italiaanse nummer 140 van de mondiale tennisladder.

Zverev hoopvol

Ondanks zijn gebrekkige voorbereiding heeft Zverev vertrouwen. "Ik was niet geblesseerd, maar ik had een maagvirus dat na een paar dagen wel overgaat, en hopelijk ben ik dan weer helemaal de oude."