Taylor Fritz plaatste zich dinsdag ondanks een merkwaardig incident voor de halve finales op Wimbledon. De Amerikaanse toptennisser was emotioneel door die zege en werd door de interviewer op de baan geconfronteerd met iets dat zijn beroemde vriendin Morgan Riddle de wereld in had geslingerd.

Fritz schoof de Rus Karen Khachanov in vier sets aan de kant en staat daardoor voor het eerst in de halve finales op het heilige gras. De US Open-finalist van vorig jaar werd na afloop van de partij, die aan het begin van de vierde set even wordt onderbroken door een merkwaardig incident, gevraagd naar een onthulling die zijn vriendin enkele jaren geleden deed.

Riddle plaatste op haar Instagram een notitie die Fritz aan zichzelf schreef op haar telefoon nadat hij in 2021 op Wimbledon in de derde ronde verloor. Hij viel daardoor uit de top-40 van de wereldanglijst: "Niemand in de wereld is erger aan het onderpresteren dan jij, je bent zo goed, maar veertigste van de wereld, get your shit together", schreef de Amerikaan.

'Dat was niet de bedoeling'

De vlag hangt er vier jaar later totaal anders bij voor de nummer 5 van de wereld. "Op dat moment was ik aan het wegzakken op de ranglijst, ik kwam toen net terug van een operatie. Ik voelde dat ik niet op het niveau speelde waarop ik hoorde", reageerde Fritz op de vraag over het briefje.

Als het aan hem had gelegen had niemand er ooit van geweten: "Het was niet de bedoeling dat die notitie bekend zou worden. Ik was aan het klagen tegen mijn vriendin en zij zei: 'schrijf het op en kijk ernaar.' Ik ben heel blij hoe ik mijn carrière heb kunnen omkeren in de afgelopen jaren. Ik heb hard gewerkt en het is mooi om het resultaat te zien."

Halve finale

Fritz kan in Londen de eerste Amerikaanse finalist worden bij de mannen sinds Andy Roddick in 2009 een thriller verloor van Roger Federer. Zevenvoudig kampioen Pete Sampras was in 2000 de laatste winnaar bij de mannen uit de Verenigde Staten.

Het belooft echter een hels karwei te worden, want Fritz speelt vrijdag in de halve finale tegen titelverdediger Carlos Alcaraz. De Spanjaard is inmiddels al 23 wedstrijden op rij ongeslagen. De nummer 2 van de wereld won de vorige twee edities van Wimbledon en is daardoor ook al negentien duels ongeslagen op het heilige gras.

