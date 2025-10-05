Tallon Griekspoor won zondag in Shanghai van Jannik Sinner, maar zijn zege op de nummer één van de wereld kwam op een vervelende manier tot stand. Sinner moest in de beslissende derde set met een nare blessure opgeven. Na afloop toonde Griekspoor zich van zijn sportiefste kant.

"Zo wil je niet winnen", vertelde Griekspoor meteen na het afgebroken duel. "Het is erg jammer voor hem en ik wens hem een snel herstel." Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de blessure van Sinner is, maar de Italiaan moest onder begeleiding van de fysio het veld verlaten in de beslissende derde set.

Griekspoor is zeer tevreden

Op dat moment had Griekspoor de kaarten in handen. De Nederlander won kort daarvoor de tweede set (7-5) en had in de derde set de voorsprong gepakt: 3-2. Hij was dan ook zeer tevreden over zijn eigen spel, ook in de verloren eerste set. "Hij speelde een geweldige tiebreak. In de tweede set behield ik mijn service met een beetje geluk, dat heb je soms nodig."

En dat geluk resulteerde in een, hoewel niet op een gedroomde manier, overwinning op Sinner. Het is het tweede succes in Shanghai in korte tijd. Eerder in het toernooi was Griekspoor de betere tegen de Amerikaan Jenson Brooksby. Daardoor staat Griekspoor in de laatste zestien en is hij al zeker van een mooi bedrag aan prijzengeld.

Moeilijke periode voor Tallon Griekspoor

Bovenal is het voor de Nederlandse toptennisser een teken dat hij weer op de weg terug is. Griekspoor kende een zeer moeilijke periode, waarin hij zeven wedstrijden op een rij verloor en opnieuw afscheid nam van zijn coach Kristof Vliegen. "Na een moeilijke periode ben ik weer beter aan het spelen", ziet Griekspoor zelf ook. "De zege op Brooksby was belangrijk om de reeks nederlagen te stoppen."

In de achtste finale mag Griekspoor laten zien wat er nog meer in het vat zit. Dan treft hij de Monegask Valentin Vacherot. De wedstrijd wordt dinsdag gespeeld.