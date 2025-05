Toptennisser Tallon Griekspoor schrijft historie op Roland Garros en houdt Nederlandse eer hoog

De Nederlandse nummer één Tallon Griekspoor heeft zich geplaatst voor de vierde ronde van Roland Garros. Dat is het beste resultaat uit zijn loopbaan. De toptennisser trof een taaie tegenstander in het 21-jarige Amerikaanse talent Ethan Quinn. Hij kwam zelfs achter tegen de qualifier, maar was uiteindelijk alsnog de sterkste: 4-6 6-1 6-7 6-1 6-4.

Griekspoor leek in de problemen te komen nadat hij op een 2-1 in sets achterstand kwam. Quinn, die zich via het kwalificatietoernooi moest plaatsen en voor Roland Garros nog geen wedstrijd won op een grandslamtoernooi, won de belangrijke tiebreak. Griekspoors vriendin Anastasia Potapova werd opnieuw gespot op de tribunes.

Mentaal sterk

Toch bleef de Nederlander mentaal sterk. Op papier moest hij deze wedstrijd namelijk winnen. Griekspoor bleek één voordeel te hebben: zijn tegenstander haalde de derde ronde na een marathonpartij tegen de Kazach Alexander Shevchenko.

In de laatste set bleek dat vooral. De sterke service van Griekspoor was weinig meer te controleren door Quinn, die steeds minder energie leek te hebben. Griekspoor kwam gelijk in sets door met 6-1 te winnen, waarna er een vijfde en laatste set gespeeld moest worden.

Ook die ging al snel de kant op van de nummer 35 van de wereld. De meer dan drie uur durende wedstrijd werd besloten door Griekspoor die de laatste set met 6-4 won.

Incident met umpire

De umpire zorgde tijdens de wedstrijd voor een opmerkelijk moment. Hij stond op 'voordeel' en leek de game te pakken toen de lijnrechter de tweede service van Quinn uitriep. Maar de umpire herstelde die keuze één seconde na die beslissing. De return die Griekspoor vervolgens sloeg, ging uit.

Griekspoor was het er niet mee eens en was van mening dat de lijnrechter de call maakte voordat hij de bal sloeg - en dus afgeleid was.

Alexander Zverev

Griekspoor haalde nog nooit de vierde ronde van een grandslamtoernooi. Tot dusver was de derde ronde telkens zijn eindstation. Hij speelt in de vierde ronde tegen Alexander Zverev of Flavio Cobolli.

Zverev is de nummer drie van de wereld, maar de Nederlander won op het ABN Amro-toernooi in Rotterdam nog bijna van de Duitser. Een overwinning is dan ook allerminst onmogelijk. De Italiaan Cobolli is ook een mogelijke taaie tegenstander: hij is de nummer 25 van de wereld.

