Fraaie primeur voor tennisser Tallon Griekspoor na behalen halve finale in Marokko

Tallon Griekspoor heeft de halve finale bereikt van het ATP-toernooi in Marrakesh. In het met 250 punten gedoteerde evenement, met de naam Grand Prix Hassan II, versloeg hij Mattia Bellucci met 6-3 6-4. Het wordt zijn eerste halve finale ooit op een graveltoernooi op de ATP-tour.

Tallon Griekspoor, als eerste geplaatst in Marokko, werd geen enkele keer gebroken door zijn Italiaanse tegenstander, die wel vier breakpoints afdwong. Omgekeerd ging de Haarlemse tennisser tweemaal door de opslag heen van Bellucci.

De Italiaan liet het vooral liggen op zijn tweede opslag, waarop hij slechts 9 van de 25 punten binnen sleepte. Daardoor kon Griekii alsdoor druk uitoefenen, terwijl hij zelf twee derde van de punten op zijn tweede service won.

Halve finale

In de halve finale, die op zaterdag wordt gespeeld, staat hij tegenover de winnaar van het duel tussen Alexandre Müller en Kamil Majchrzak. Met zijn plek bij de laatste vier strijkt Griekspoor sowieso 31.090 euro op. De winnaar van het toernooi mag dik 90.000 euro bijschrijven. Ook zal hij stijgen op de ATP-ranking. Zoals de zaken er nu voor staan, gaat hij van plek 37 naar 35. Wint hij het heren enkelspel in Marrakesh dan raast hij door naar plek 31.

Beter

Griekspoor had een bye in de eerste ronde en versloeg met de nodige moeite de Spanjaard Pablo Carreño Busta in de tweede ronde (7-6 (1) 3-6 6-3). "Ik ben tevreden met deze overwinning", zei de Nederlander in een interview meteen na afloop van zijn partij tegen Bellucci. "Het ging veel beter dan gisteren."

Trainer

Vrijdag werd bekend dat Griekspoor een nieuwe trainer heeft gevonden: Xavier Malisse. De Belg heeft dat nieuws gebracht in de Franse tennispodcast Jeu, Set & Podcast waar hij te gast was. "Alles is uiteindelijk vrij snel gegaan. Ik heb tweeënhalf jaar goed samengewerkt met Alexei Popyrin. Het voelde alsof onze samenwerking afgerond was", zei Malisse. "De overstap was dan ook snel geregeld."