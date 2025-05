Toptennisser teleurgesteld ondanks historische prestatie op Roland Garros: 'Dat is gewoon dramatisch'

Toptennisser Nuno Borges bereikte op Roland Garros zijn beste resultaat ooit op het toernooi. De Portugese nummer één schreef geschiedenis in Parijs, maar gaat toch teleurgesteld naar huis. "Ik kreeg helemaal niks voor elkaar."

Borges bereikte voor het eerst de derde ronde van Roland Garros, zijn beste resultaat ooit op het toernooi. Toch overheerste de teleurstelling na zijn nederlaag in drie sets (6-4, 7-6[11], 7-6[5]) tegen Alexei Popyrin.

“Ik maakte veel onnodige fouten, nam verkeerde beslissingen en voerde die vervolgens ook nog eens slecht uit", zegt Borges kritisch na zijn partij. "Twee sets lang kreeg ik geen grip op zijn service."

Dramatisch

"Dat is op dit niveau gewoonweg dramatisch", vervolgt hij. "Dat mag niet gebeuren. Ik was er dichtbij, maar voelde dat ik fysiek sterker was aan het einde. Toch kon ik mijn spel niet vinden, ik kreeg helemaal niks voor elkaar”, verzuchtte een teleurgestelde Borges.

De sets waren spannend, twee ervan eindigden zelfs in een tiebreak, maar Borges verloor uiteindelijk op de service van de Australiër. Popyrin sloeg 13 aces en won 80 procent van de punten op zijn eerste service.

Historische prestatie

Borges schreef geschiedenis door als eerste Portugees de derde ronde te bereiken op Roland Garros. Hij was ook de eerste Portugees die een top 10-speler versloeg op een Grand Slam met zijn zege op Casper Ruud. Desondanks overheerste de teleurstelling bij de nummer één van Portugal.

“Daar haal ik geen voldoening uit. Het was historisch voor Portugal en dat is mooi, maar ik ben zo gefocust op mijn eigen pad", aldus de nummer 41 van de wereld. "Ik wilde deze wedstrijd winnen, verder niets. Dat is niet gelukt en daar baal ik enorm van. Ik speelde ook nog eens slecht. Als ik goed had gespeeld tegen Casper Ruud in de vorige ronde en verloren had, was ik misschien wel met een beter gevoel weggegaan dan nu na het bereiken van de derde ronde”, aldus Borges.