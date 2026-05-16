Het was al een tijdje geleden dat toptennnister Elina Svitolina (31) een groot toernooi had gewonnen. Zaterdag was het echter weer raak bij het masterstoernooi van Rome. Na afloop liet ze zien het speechen zeker nog niet verleerd te zijn.

De 31-jarige Oekraïense versloeg de als derde geplaatste Amerikaanse Coco Gauff in de finale. In de Italiaanse hoofdstad werd het 6-4 6-7 (3) 6-2 voor Svitolina. Svitolina won het toernooi in Rome eerder al in 2017 en 2018. In Rome stond ze in haar derde WTA-finale van dit jaar.

Ze won nog nooit een grandslam; vier halve finales zijn haar beste prestaties op de majors. In de categorie daaronder, de masterstoernooien, is ze wel erg succesvol met inmiddeels vijf titels. In Rome haalde ze voor het eerst sinds 2018 weer een WTA 1000-titel.

Gaël Monfils

In haar dankwoord, met de flinke beker in haar hand, dankte ze haar medische staf en familie. Daar hoort ook toptennisser Gaël Monfils bij, want de twee zijn al jaren getrouwd en hebben een dochter. Ze posten online over hun leven onder de naam GEMS (Gaël Elina Monfils Svitolina). Monfils was ooit de nummer 6 van de ATP-ranking.

Elina Svitolina after beating Coco Gauff to win her 3rd Rome title



“I want to thank my family. My husband that tells me I’m very bad at speeches. Hopefully it’s not that bad this time”



— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 16, 2026

"Mijn echtgenoot vertelt me dat ik erg slecht ben in het geven van speeches", grapt ze, verwijzend naar Monfils. "Hopelijk is het dit keer niet zo slecht."

Coco Gauff

Verliezend finaliste Coco Gauff heeft na de eindstrijd gereageerd in een Instagram-story. "Top 5 horrorfilms", zo begint ze een opsomming van angstwekkende zaken. "1. Een prijsuitreiking meemaken nadat je hebt verloren. 2. Praten nadat je hebt verloren. 3. Lachen met je tofee voor de verliezer in je handen. 4. Een prijsuitreiking meemaken nadat je hebt verloren. 5. Een ceremonie nadat je hebt verloren."

Vervolgens maakt ze duidelijk dat het een grapje betreft. "Ik tik dit lachend in. Dus dat leg ik maar even uit voordat mensen zonder humor kwaad worden."

Roland Garros

Onderweg naar de titel liet Svitolina grote namen achter zich. In de kwartfinales versloeg ze Elena Rybakina, de nummer twee van de wereld, en in de halve finales was gravelspecialiste Iga Swiatek haar volgende slachtoffer. Een indrukwekkende reeks op het masterstoernooi van Rome. Roland Garros begint over anderhalve week en Svitolina laat zien dat ze er klaar voor is.

