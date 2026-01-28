Toptennisster Coco Gauff liet zich na haar uitschakeling op de Australian Open volledig gaan en dacht dat ongezien te kunnen doen. Ze bleek echter ook buiten de baan gefilmd te worden en was daar absoluut niet blij mee. Ze krijgt steun van haar collega's in Melbourne.

De Amerikaanse nummer 3 van de wereld klaagde over het gebrek aan privacy in Melbourne en daar zijn haar landgenotes Amanda Anisimova en Jessica Pegula en de Poolse Iga Swiatek het mee eens.

"De vraag is of we tennissers zijn of dieren in de dierentuin, die zelfs in de gaten worden gehouden als ze naar de wc gaan", zei Swiatek. "Dat is natuurlijk wat overdreven, maar het zou fijn zijn om wat privacy te hebben."

Gebrek aan privacy

Gauff verloor dinsdag kansloos van de Oekraïense Elena Svitolina (1-6 2-6) en uitte haar frustratie door in een ruimte in het stadion haar racket stuk te slaan op de grond. Gauff dacht dat ze dat buiten het zicht van de camera's deed, maar dat bleek niet het geval. Op de Australian Open hangen er in de catacomben namelijk allemaal camera's en eentje daarvan pikte de woedeuitbarsting van Gauff op.

Het zou ook fijn zijn om je eigen routine te hebben zonder constant te worden gefilmd", stelde de Poolse nummer 2 na haar nederlaag in de kwartfinales. "Coco had gelijk toen ze zei dat de enige veilige plek de kleedkamer is. En dat is gek", reageerde halvefinaliste ⁠Pegula.

Gauff had overigens geen spijt van het moment: "Ik denk niet dat het een slechte zaak is. Anders zou ik het afreageren op de mensen om me heen en dat wil ik niet, want dat verdienen ze niet. Ze hebben hun best gedaan. Ik heb het mijne gedaan. Ik moest gewoon even mijn frustratie kwijt."

Sportnieuws.nl zit bovenop de Australian Open. Lees alles over het laatste nieuws vanuit Melbourne via onze tennispagina, check het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees je in over hoe je alle wedstrijden van de Nederlanders én de wereldtoppers kunt bekijken.