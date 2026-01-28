Novak Djokovic heeft op een tamelijk bizarre wijze de halve finale van Australian Open bereikt. De 38-jarige tennislegende kon het niet bolwerken in de kwartfinale tegen de Italiaan Lorenzo Musetti, verloor de eerste twee sets, maar had het 'geluk' dat Musetti geblesseerd raakte. Eerder in de partij baarde Djokovic nog opzien door boos te worden op de umpire.

Dat Djokovic in de halve finale staat, mag een wonder heten. In de eerste twee sets van de partij was Musetti beter en leek op de rand van uitschakeling te staan. Maar in de derde set ging het voor de sterke Musetti helemaal mis. Hij moest met een blessure opgeven.

Akkefietje met umpire

Djokovic kwam in de eerste twee sets dus te kort en dat frustreerde de Serviër openlijk. Het kwam tot een merkwaardig akkefietje met de umpire. Djoko kon zijn pet niet vinden en kreeg vanwege de vertraging een waarschuwing. Daar was hij niet van gediend.

Boze Djokovic

Later in de set vroeg Djokovic zich boos af waarom de umpire hem een straf gaf. "Je had me wel even mogen waarschuwen, als een echte man die al een paar decennia in de sport zit", beet de tennisser hem toe. Djokovic vond het onterecht dat hij meteen een straf kreeg. "We zitten midden in de set, het is de eerste keer dat ik over de grens ga, en dan geef je me een waarschuwing."

In aanloop naar de kwartfinale had Djokovic nog geen set verloren, onder meer door een overwinning in de derde ronde op Botic van de Zandschulp. In de vierde ronde kwam hij zelfs helemaal niet in actie, omdat opponent Jakub Mensik zich afmeldde met een blessure. Nu eindigde dus opnieuw de partij eerder dan op voorhand gedacht door de blessure van Musetti.

Drama voor Musetti

De Serviër jaagt zodoende nog altijd op zijn 25ste grandslamoverwinning. Zijn laatste overwinning op een Grand Slam dateert van 2023, toen hij US Open won. Dat jaar zegevierde hij ook op Roland Garros en Australian Open. In Australië was hij liefst tien keer de beste. Voor Musetti is de nederlaag een enorme dreun. Hij loopt de kans op een derde halve finale tijdens een Grand Slam mis, terwijl hij daar nog maar een paar games van verwijderd leek.

