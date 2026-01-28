Met een bedroefd gezicht verliet Lorenzo Musetti de Rod Laver Arena, ondanks dat hij in de kwartfinale van de Australian Open de betere speler op de baan was. Een blessure dwong de Italiaanse toptennisser de wedstrijd tegen Novak Djokovic op te geven, nadat hij twee sets had gewonnen tegen de beste speler aller tijden. Na zijn treurige opgave in Melbourne verscheen Musetti nog wel op de persconferentie.

Somber en mank lopend stond hij de pers te woord na zijn desastreuze einde op de eerste Grand Slam van het jaar. "Ik voelde de blessure aan het begin van de tweede set, ik voelde iets vreemds in mijn rechterbeen. Ik bleef doorspelen omdat het zo goed ging, maar de pijn werd erger. Toen ik de medische time-out nam,zat ik drie minuten, maar werd de pijn nog heviger. Ik keerde terug op de baan, maar het werd alleen maar erger. Ik weet niet waarom dit gebeurde. We hebben er alles aan gedaan om dit soort dingen te voorkomen. Ik heb geen woorden om te beschrijven hoe ik me nu voel en hoe zwaar deze blessure me op dit moment valt."

'Dit alles doet echt pijn'

Musetti probeerde nog van alles, maar wist al snel dat het niet zomaar een blessure was. "De pijn was te hevig, dus ik kon mijn been niet zomaar intapen. Ik ken mijn lichaam en ik ben er vrij zeker van dat ik een spier heb gescheurd. Ik ben geen dokter, maar ik zal alle onderzoeken laten doen als ik thuiskom. Dit is absoluut het moeilijkste moment in mijn carrière. Ik had me nooit kunnen voorstellen dat ik met 2-0 zou leiden tegen Novak en gedwongen zou zijn op te geven. Dit alles doet echt pijn."

'Helaas was er geen mogelijkheid'

Er was geen enkele kans dat de Italiaan verder kon vechten om die laatste set ook binnen te slepen en zo in ieder geval de halve finale tegen landgenoot Jannik Sinner kon halen. "Bijna de hele tweede set had ik pijn, maar ik kon blijven spelen omdat mijn service goed was. Ik probeerde agressiever te spelen vanaf de baseline. Ik probeerde op de een of andere manier in de wedstrijd te blijven, de pijn te negeren, maar hoe langer ik in dezelfde positie bleef, hoe erger het werd. Helaas was er geen mogelijkheid om iets te doen om door te spelen."

