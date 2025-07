Iga Swiatek won eerder deze maand de titel op Wimbledon, maar ze zorgde naast de baan ook voor een klein relletje. De Poolse onthulde namelijk een bijzondere eetgewoonte en dat valt niet in goede aarde bij een collega van haar.

Swiatek domineerde jarenlang het vrouwentennis, maar na haar titel op Roland Garros in 2024 lukte er plotseling weinig. Ze won ruim een jaar geen enkel toernooi en zakte zelfs naar de achtste plek op de ranking. De Poolse herpakte zich echter op het best mogelijke moment en schreef op dominante wijze Wimbledon op haar naam. Toch ging het tijdens het grootste tennistoernooi van het jaar ook over een hoop randzaken.

Zo werd Swiatek betrapt terwijl ze meerdere handdoeken stal én vielen haar uitspraken over een bijzondere eetgewoonte niet goed bij het publiek in Londen. Op Wimbledon worden er traditioneel veel aardbeien met slagroom gegeten en de Poolse eet de fruitsoort ook graag. Ze onthulde echter dat ze de aardbeien combineert met pasta en dat kon niet op goedkeuring rekenen van de fans.

Ongeloof bij collega

Ze stuitte daarmee niet alleen de Britse fans tegen de borst, maar ook één van haar collega's. Lorenzo Musetti, de Italiaanse nummer tien van de wereld bij de mannen, kon zijn oren niet geloven toen hij hoorde wat de kersverse Wimbledon-kampioene met het in zijn land zo geliefde voedsel doet.

Musetti schoof dinsdag aan bij Tennis Channel nadat hij zijn eerste partij bij het masterstoernooi van Toronto had gewonnen en werd daar als Italiaan gevraagd naar de gewoonte van Swiatek. Hij greep meteen met zijn hand naar het hoofd. "Alsjeblieft zeg, ik denk dat deze reactie genoeg zegt", reageerde Musetti op de vraag.

Einde aan negatieve reeks

Ondanks de aanval op de eetcultuur van zijn land kon hij er wel om lachen, maar dat zal waarschijnlijk meer zijn gekomen door zijn resultaat op de baan. Musetti won voor het eerst in tijden weer eens een potje. Hij haalde op Roland Garros begin juni nog knap de halve finales, maar moest daarin opgeven tegen Carlos Alcaraz en strandde daarna op Wimbledon en in Washington al in de eerste ronde.

De Italiaan won in Canada dinsdag in straight sets van de Australiër James Duckworth: 7-5, 6-1. Musetti speelt later deze week zijn partij in de derde ronde tegen de Amerikaan Alex Michelsen.