Een opvallend moment tijdens het masterstoernooi in Parijs. Toptennisser Valentin Vacherot, die onlangs nog een historische prestatie behaalde, weigerde zijn overwinning te vieren in de tweede ronde.

Dat deed hij uit respect voor zijn tegenstander, die hij twee weken geleden ook nog versloeg op de Shanghai Masters. Hij werd toen de winnaar van het toernooi, als laagstgerankte speler ooit. Een historische prestatie.

Dat deed hij door zijn eigen neef, Arthur Rinderknech te verslaan. In Parijs troffen de Monegask en de Fransman elkaar weer. Net als in Shanghai maakte Vacherot een set achterstand goed en won hij na een lange strijd. Het werd 6-7(9), 6-3, 6-4 in een partij van twee uur en 54 minuten. Het publiek genoot duidelijk van het duel.

Maar Vacherot weigerde te juicen toen hij uiteindelijk had gewonnen. Dat deed hij in Shanghai wel. De nummer 35 van de wereld legde zelf uit waarom hij zo ingetogen reageerde. "Natuurlijk moest ik het wel een beetje vieren toen in in China won", begon hij.

Respect

"Ik zou het nog meer hebben gedaan als ik niet tegen Arthur speelde. Maar vandaag, in de tweede ronde, na de show die we het publiek hebben gegeven... Ik heb alleen maar respect voor hem en voor wat we doen", aldus Vacherot over zijn neef.

"Ik heb zoveel plezier gehad vandaag met Arthur op de baan in Parijs. Het publiek heeft de finale van Shanghai verdiend", vervolgde hij. Hij merkte wel dat de toeschouwers vooral op de hand van zijn tegenstander waren. "90 procent juichte voor hem. Waarschijnlijk omdat hij de Davis Cup-speler van Frankrijk is. Maar ik heb heel erg genoten." Hij schreef op de camera na zijn overwinning ook nog de woorden 'Ik hou van mijn familie'.

Hij zal het in de achtste finale opnemen tegen Cameron Norrie, die dinsdag nummer één van de wereld Carlos Alcaraz versloeg.