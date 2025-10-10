Jasmine Paolini heeft een bijzondere onthulling gedaan over Jannik Sinner. De Italiaanse toptennisster vertelde dat ze een gouden tip van haar landgenoot kreeg.

Jasmine Paolini heeft vorig jaar flink geïmponeerd door twee Grand Slam-finales te bereiken: Roland Garros en Wimbledon. Ze was geen onbekende in de top van het tennis, maar haar prestaties in 2024 waren misschien wel beter dan verwacht.

Dat gold niet alleen voor haar wedstrijden in het enkelspel, maar ook in het dubbelspel, waar ze samen met Sara Errani vier titels veroverde, inclusief de Olympische gouden medaille in Parijs.

Gouden tip

Italië domineert het tennis op teamniveau, met zowel de dames- als herenteams die recentelijk de Billie Jean King Cup en de Davis Cup wonnen. Tijdens een van deze gelegenheden kreeg Paolini een onverwachte, maar zeer nuttige tip van viervoudig Grand Slam-kampioen Sinner.

In november vorig jaar vonden de finales van de Davis Cup en de Billie Jean King Cup plaats in Malaga, waar Italië beide competities won. Sinner en Paolini leidden de twee nationale teams naar knappe overwinningen. En Sinner gaf daar ook advies aan Renzo Furlan, de toenmalige coach van Paolini, tijdens een trainingssessie.

Verrast

"Mijn voormalige coach, Renzo Furlan, sprak met Jannik en ik was verrast omdat hij zei dat er iets was wat ik niet deed op de baan", vertelde Paolini (via Gazzetta dello Sport).

Maar wat dat advies precies inhield, wilde Paolini niet vertellen. "Ik kan niet zeggen wat het precies was, want anders kunnen mijn tegenstanders ook hiervan profiteren."

Wat Sinner haar precies adviseerde om toe te voegen of te veranderen, zal waarschijnlijk niet snel bekend worden. Maar er is geen twijfel over mogelijk dat Paolini het advies heeft opgevolgd. "Mijn coach kwam naar me toe en zei: 'Jannik zei dat je dit moet doen.' Als Jannik je iets zegt, dan moet je het doen. Hoe kun je het advies van Jannik weigeren?" benadrukte Paolini.

Jasmine Paolini

Dit seizoen veroverde Paolini de titel op het WTA 1000-toernooi in Rome, speelde ze de finale in Cincinnati, bereikte ze de halve finales in Miami, Stuttgart, Bad Homburg, de kwartfinales in Beijing, en op de Grand Slams bereikte ze de achtste finales op Roland Garros, de derde ronde op de Australian Open en US Open, en de tweede ronde op Wimbledon. Momenteel staat ze op de achtste plaats van de WTA-ranking.