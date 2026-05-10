Marta Kostyuk zat de afgelopen weken in een achtbaan van emoties. De Oekraïense toptennisster pakte in Madrid de grootste titel uit haar carrière, maar moest zich kort daarna afmelden voor het WTA 1000-toernooi in Rome met een heup- en enkelblessure. Nu neemt ze even gas terug én dat lijkt haar meer dan goed te doen.

Kostyuk deelde op Instagram beelden vanuit Monaco, waar ze woont en traint. De 23-jarige Oekraïense tennisster is te zien in een blauwe bikini terwijl ze geniet van een infinity pool met uitzicht op de zee. Het contrast met de afgelopen weken op de tennisbaan kon haast niet groter zijn.

Titel en ophef

Want de titel in Madrid was weliswaar het hoogtepunt uit haar carrière, maar ging gepaard met flink wat ophef. Kostyuk versloeg de Russische Mirra Andreeva in de finale en veroverde zo haar eerste WTA 1000-titel, een enorme stap voor de 23-jarige Oekraïense. Na afloop weigerde ze echter een hand te geven bij het net, iets wat ze consequent volhoudt sinds de Russische invasie van Oekraïne in 2022.

Domper

Kort daarna volgde de tegenvaller. Kostyuk meldde zich af voor het toernooi in Rome, normaal gesproken de laatste grote test voor Roland Garros. "Na de beste periode uit mijn carrière keek ik uit naar Rome. Maar soms heeft je lichaam andere plannen", schreef ze op Instagram.

Pijn in haar heup speelde op en ook haar enkel was nog niet volledig hersteld, twee blessures tegelijk die haar dwongen op de rem te trappen. "Het is gewoon niet verstandig om nu door te zetten. Het is een speciale plek voor mij en dat maakt het extra moeilijk. Maar ik zie jullie volgend jaar."

Als titelkandidaat naar Roland Garros

De afmelding heeft ook sportieve gevolgen. Kostyuk verdedigt in Rome 215 rankingpunten van vorig seizoen en die vallen nu weg, wat haar positie op de wereldranglijst kan schaden. Toch kijkt ze vooruit. De rust gebruikt ze om zich voor te bereiden op Roland Garros, waar ze als een van de gevaarlijkste speelsters op gravel aan de start staat. Ze is na elf gravelpartijen dit seizoen nog altijd ongeslagen op het rode gravel.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover