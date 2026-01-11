Aryna Sabalenka is het nieuwe jaar uitstekend begonnen. De toptennisster heeft het WTA-toernooi van Brisbane geprolongeerd. De nummer één van de wereld bereidt zich voor op de Australian Open.

Sabalenka was in de finale duidelijk te sterk voor de Oekraïense Maria Kostyuk, de nummer 26 van de wereld: 6-4 6-3. Kostyuk had eerder in het toernooi enorme indruk gemaakt door tegenstanders als Amanda Anisimova (tweede van de wereld), Mirra Andreeva (zesde) en Jessica Pegula (vierde) te verslaan.

De route van Sabalenka naar de finale was iets gemakkelijker. Zij kwam bijvoorbeeld Madison Keys (vijfde) en Karolina Muchova (elfde) tegen in de kwart- en halve finale. Het toernooi in Brisbane is voor de tennissers een goede manier om zich voor te bereiden op de Australian Open, traditiegetrouw het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar.

Nummer één van de wereld

De 27-jarige Sabalenka heeft goede herinneringen aan de Australian Open. Zij won het toernooi in 2023 en 2024. Vorig jaar bleek de eerdergenoemde Keys in de finale te sterk voor de Belarussische. Sabalenka won de US Open ook al tweemaal. Op Roland Garros is een finaleplek (vorig jaar) haar beste resultaat, ze stond ook drie keer in de halve finale van Wimbledon.

Sabalenka werd op 11 september 2023 voor het eerst de nummer één van de wereld. Die titel moest zij later dat jaar afstaan aan Iga Swiatek, die zichzelf tot oktober 2024 de beste tennisster ter wereld mocht noemen. Sindsdien staat de 1 weer achter de naam van Sabalenka.

Battle of the Sexes

Nick Kyrgios en Sabalenka stonden onlangs tegenover elkaar in een tennispartij tussen man en vrouw. Het veld van Sabalenka was expres wat kleiner gemaakt, om het eerlijker te maken. Desondanks won Kyrgios met 6-3, 6-3.