Tennisster Aryna Sabalenka verloor afgelopen zondag van Nick Kyrgios in de veelbesproken 'Battle of the Sexes'. Toch laat de Belarussische zich niet zomaar uit het veld slaan. Ze wil een herkansing, met andere regels.

Sabalenka wil graag een revanche tegen Kyrgios. De nummer 1 van de wereld bij de vrouwen verloor met 6-3, 6-3 van de Australiër in Dubai. "Ik heb wraak nodig en ik wil het niet zo laten. Ik wil het zeker nog een keer tegen hem opnemen", zei Sabalenka in aanloop naar het WTA-toernooi in Brisbane.

Andere opzet

"Ik vind wel dat we een andere opzet moeten kiezen, want ik vond het aanpassen lastig", zei ze over de speciale regels voor de partij. Beide spelers mochten slechts één keer serveren en de baan van Sabalenka was 9 procent kleiner gemaakt. "Je leert altijd van verliezen en ik heb veel geleerd van deze partij."

Kritiek

Er was na afloop van de showpartij in Dubai kritiek, omdat het de twee tennissers vooral om geld zou gaan. Sabalenka was het daar niet mee eens. "Demonstratietennis is belangrijk om de sport interessant, fris en leuk te houden."

Ook ontstond er ophef over het feit dat een man en een vrouw het tegen elkaar opnamen. Sabalenka 'snapt niet hoe mensen dit als iets negatiefs kunnen zien', zei ze daar al over. "Grote namen wensten me via een berichtje succes en zeiden dat ze naar de wedstrijd gingen kijken."

Kyrgios sloot zich daarbij aan. Alle mensen die negatief waren, hebben de wedstrijd wel gekeken", merkt de winnaar op. Daarnaast noemde de Australiër de wedstrijd met Sabalenka de 'partij die waarschijnlijk het meeste aandacht heeft gekregen van dit jaar'. De wedstrijd werd gespeeld in afwachting van het nieuwe tennisseizoen. Het eerste grandslamtoernooi van het jaar, de Australian Open, gaat op 12 januari van start.