Aryna Sabalenka is op een van haar favoriete locaties teruggekeerd in de tenniswereld. De Belarussische nam na het winnen van de US Open uitgebreid vakantie en maakte woensdagochtend (Nederlandse tijd) pas haar rentree op de baan. Ze kwam in Wuhan met de schrik vrij.

Sabalenka verliest niet zo vaak een set, op de US Open bijvoorbeeld maar 1 in zeven duels, maar moest tegen Rebecca Sramkova in de eerste ronde van het masterstoernooi in de Chinese stad duidelijk nog even inkomen. De nummer 1 van de wereld keek na ruim een half uur spelen tegen een 1-0 achterstand aan. Daardoor had Sabalenka maar liefst twee uur nodig om uiteindelijk wel van de baan te stappen als winnares. Daarmee hield ze de hoop op een record levend.

Al 18 duels op rij ongeslagen

Wuhan is namelijk één van haar beste toernooien ooit. In 2018 won de 27-jarige toptennisster namelijk haar eerste masterstitel in de Chinese stad en sindsdiens is ze ongeslagen op het WTA 1000-toernooi. Ze is inmiddels drievoudig kampioen. Het hardcourt van Wuhan bleef tussen 2020 en 2023 leeg vanwege de coronapandemie en keerde vorig jaar terug op de kalender. Met 2025 net begonnen houdt ze haar reeks dus levend.

Absoluut record in zicht

Ze versloeg Sramkova uiteindelijk met 2-1 in sets (4-6, 6-3, 6-1) en is nu 18 duels op rij ongeslagen in Wuhan. Daarmee is ze nog maar twee overwinningen verwijderd van het record van Caroline Wozniacki. Zij won tussen 2008 en 2012 liefst 20 duels op rij op het WTA-toernooi in het Amerikaanse New Haven. Sabalenka moet in China nu tegen landgenote Liudmila Samsonova en treft daarna mogelijk Naomi Osaka, Linda Noskova of Elena Rybakina.

Prijzengeld Wuhan 2025

Vanwege de masters-status van het WTA-toernooi in Wuhan, is er veel prijzengeld te verdienen door de vrouwen. Sabalenka is door haar zege bijvoorbeeld al ruim 23.000 dollar rijker. Maar pas tegen het einde lopen de bedragen echt flink op. De winnares krijgt bijna 600.000 pond, terwijl een finale 350.000 pond oplevert. Alleen het halen van de halve finales brengt nog meer dan een ton in het laatje: 180.000 dollar.