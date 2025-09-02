Toptennisster Aryna Sabalenka heeft zonder te spelen de halve finale van de US Open bereikt. Haar tegenstander Marketa Vondrousova uit Tsjechië gaf namelijk vlak voor de wedstrijd op. Een pijnlijk besluit.

Vondrousova maakte dinsdagavond, zo'n twee uur voor haar partij met Sabalenka bekend dat ze niet zal spelen in de kwartfinale. De nummer één van de wereld gaat dus automatisch door naar de halve eindstrijd.

Voor de Tsjechische is het een pijnlijk besluit. Dat kan ook Sabalenka zich goed voorstellen. Zij leeft dan ook enorm mee met de 26-jarige Vondrousova en plaatste een emotioneel bericht op Instagram.

Pijnlijk

"Ik vind het heel erg voor Marketa, na alles wat ze heeft moeten doorstaan. Ze speelt geweldig tennis en ik weet hoeveel pijn dit haar doet", schrijft de Belarussische. "Zorg goed voor jezelf en ik hoop dat je snel herstelt", besluit ze haar boodschap.

Vandrousova, de winnares van Wimbledon in 2023, miste vorig jaar ook al de US Open vanwege een operatie aan haar schouder.

Halve finale

Sabalenka stuit in de halve finale op Jessica Pegula. De als vierde geplaatste Amerikaanse was in de kwartfinale te sterk voor Barbora Krejcikova uit Tsjechië: 6-3 6-3. De 31-jarige Pegula verloor vorig jaar op de US Open in de finale van Sabalenka.

Bij de mannen bereikt Carlos Alcaraz dinsdag als eerste de halve finale in New York. Hij versloeg in drie sets de Tsjechische Jiri Lehecka. Net als Sabalenka verloor hij dit toernooi nog geen enkele set.

