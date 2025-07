Toptennisster Aryna Sabalenka heeft een pijnlijke conclusie getrokken na haar verloren wedstrijd tegen Amanda Anisimova in de halve finales van Wimbledon, die volgens haar "dapperder" was. "Ik had mezelf eraan moeten herinneren dat ik de nummer één ben en dat ik het kan. Ik denk dat ik dat op een gegeven moment vergat", aldus de Belarussische.

In drie sets (4-6, 6-4, 4-6) verloor Sabalenka van de Amerikaanse, die zich hiermee plaatste voor de finale. Voor de drievoudig Grand Slam-winnares was het haar derde verloren halve finale op Wimbledon. Tijdens de persconferentie was Sabalenka een stuk rustiger dan na haar verloren Roland Garros-finale, waar ze felle kritiek kreeg na opmerkingen over Coco Gauff.

'Diegene kan nu vertrekken!'

"Als jullie een persconferentie verwachten zoals na Roland Garros, dan zijn jullie aan het verkeerde adres. Dus als iemand dat verwacht, kan die nu vertrekken", lachte Sabalenka bij binnenkomst. Toch was ze wel pissig op haar tegenstander, die een ongeschreven regel niet nakwam omdat ze geen "sorry" zei nadat ze een gelukspuntje scoorde doordat de bal via het net op de helft van haar tegenstander viel.

'Had mezelf daaraan moeten herinneren'

Ondanks haar woede over dat specifieke moment, kon de Belarussische niet anders dan haar tegenstander becomplimenteren: "Ze was dapperder. Misschien probeerde ik punten te sparen, terwijl zij er vol voor ging, veel agressiever was. Ik had dapperder moeten zijn, mezelf eraan moeten herinneren dat ik de nummer één ben en dat ik het kan. Ik denk dat ik dat op een gegeven moment vergat."

"Momenteel heb ik meer een haat-liefdeverhouding met dit toernooi", gaat ze verder. "Maar ik hoop echt dat het ooit omslaat in iets romantischers. Als ik hier ooit win, zal ik terugkijken op deze nederlagen en denken dat ik het toch heb geflikt. Het is nu moeilijk, maar ik geef nooit op; ik kom sterker terug, dat beloof ik."

