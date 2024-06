Aryna Sabalenka en Elena Rybakina plaatsen zich zonder setverlies voor kwartfinale van Roland Garros

De twee favorieten voor de eindzege op het graveltoernooi in Parijs wonnen allebei in twee sets van hun tegenstander. Daardoor zijn Aryna Sabalenka en Elena Rybakina nog altijd zonder setverlies dit toernooi. In een potentiële halve finale wacht een ontmoeting tussen de twee vrouwen die indruk maken in hun voorgaande partijen.

Aryna Sabalenka heeft zich zonder enige problemen geplaatst voor de kwartfinale van Roland Garros. De nummer twee van de wereld was op het centre court met 6-2, 6-3 te sterk voor de Amerikaanse Emma Navarro (WTA-24). Daarmee is ze nog altijd in de race om haar tweede Grand Slam van het seizoen in de wacht te slepen. Eerder won ze al voor de tweede keer op rij de Australian Open.

De Wit-Russische voegt zich dankzij haar zege bij de laatste acht in Parijs. Daar speelt zij tegen de winnaar van de wedstrijd tussen de 17-jarige Mirra Andreeva en Varvara Gracheva. Grote kans dat Sabalenka ook deze ronde weet door te komen. Tijdens de laatste zes Grand Slams bereikte ze namelijk minimaal de halve finale.

Elena Rybakina

In een eventuele halve finale wacht misschien wel een titanenstrijd met Elena Rybakina. De nummer vier van de plaatsingslijst is voor de tweede keer in haar carrière erin geslaagd om de kwartfinale van Roland Garros te bereiken. Na iets meer dan een uur rekende ze met 4-6, 6-0, 6-1 af met de Oekraïense Elina Svitolina (WTA-19), die wordt gecoacht door Raemon Sluiter.

Arantxa Rus verlaat Roland Garros met opgeheven hoofd na uitschakeling door Elena Rybakina Arantxa Rus is in de tweede ronde van Roland Garros uitgeschakeld. Ondanks de goede wedstrijd van de Nederlandse bleek Elena Rybakina een maat te groot: 2-0. Rus behaalde in 2012 voor het laatst de tweede ronde in Parijs en kan dus tevreden terugkijken op haar toernooi.

In de kwartfinale neemt Rybakina het op tegen de Italiaanse Jasmine Paolini (WTA-15). Zij won op haar beurt in drie sets van Elina Avanesyan uit Rusland: 4-6, 6-0, 6-1.