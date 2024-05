Sabalenka, Rybakina en Ruud probleemloos door naar tweede ronde van Roland Garros

De derde dag van het hoofdtoernooi van Roland Garros kende een hoop vertraging dankzij de regen. Aryna Sabalenka, Elena Rybakina en Casper Ruud kwamen wél al in actie en rekende moeiteloos af met hun tegenstanders.

De Kazachstaanse Rybakina was de eerste van het drietal die zich vandaag verzekerde van de volgende ronde. Greet Minnen (WTA-85) was de eerste horde voor de nummer vier van de wereld. Met een 2-0 voorsprong in de eerste set leek er een stunt in de maak voor de Belgische tennisster. Echter stelde Rybakina vervolgens orde op zaken en won ze de set met zes games op een rij. De tweede set moest Minnen het afleggen en na drie matchpoints serveerde Rybakina de wedstrijd uit.

In de tweede ronde neemt Rybakina het op tegen de Nederlandse Arantxa Rus. Zij plaatste zich op haar beurt door in straight sets de ervaren Angelique Kerber te verslaan.

Casper Ruud wint eenvoudig

In eerste instantie zou Casper Ruud zondag al in de eerste ronde spelen. Ware het niet dat zijn tegenstander zich had teruggetrokken. Om die reden mocht de Noor aantreden op het center court tegen een nieuwe tegenstander, de Braziliaan Felipe Meligeni Alves (ATP-137). De tweevoudig finalist van Roland Garros had geen kind aan Meligeni Alves en won met 6-3, 6-4 en 6-3.

Titelfavoriete in hoog tempo door

Sabalenka had slechts één uur en acht minuten nodig om twee sets op haar naam te schrijven. De nummer twee van de wereld kende geen enkele moeite met de 19-jarige Erika Andreeva. Met 27 winners toonde de Wit-Russische geregeld haar specialiteit.