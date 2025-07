Naomi Osaka is opnieuw niet verder dan de derde ronde op Wimbledon gekomen. Ze verloor met duidelijke cijfers van de Russin Anastasia Pavlyuchenkova. De 4-voudig grandslamwinnares stond emotioneel de pers te woord.

Osaka en Wimbledon blijft geen goede match. De 27-jarige Japanse toptennisster haalde nog nooit de vierde ronde van het prestigieuze grastoernooi, terwijl ze de Australian Open en de US Open ieder tweemaal op haar naam schreef.

De nederlaag tegen Pavlyuchenkova kwam hard aan. Osaka verloor van de nummer 50 van de wereld met 6-3 4-6 4-6. "Ik denk dat ik in Parijs gewoon heel... tja, toen ik hier zat, was ik erg emotioneel", legt ze uit op de persconferentie na de wedstrijd. "Nu voel ik helemaal niets, dus ik denk dat ik liever niets voel dan alles."

'Dacht dat ik ver zou komen'

Het lukt de tennisser de verliespartij maar lastig te verwerken. "Ik denk dat het komt omdat ik echt dacht dat ik goed kon spelen, gewoon in het algemeen. Ik zeg niet dat ik niet goed speelde, maar ik dacht dat ik hier ver zou kunnen komen", blikt ze terug.

"Ik denk dat als ik erop terugkijk, ik blij kan zijn met hoe ik gespeeld heb. Ik denk dat ik me veel comfortabeler begon te voelen op gras. Maar duidelijk moet ik nog aan een paar dingen werken."

Moeder

Toen Osaka gevraagd werd hoe het is om op topniveau te tennissen als moeder, werd ze emotioneel. De Japanse vierde deze week de tweede verjaardag van haar dochtertje Shai. "Het spijt mij heel erg", antwoordde ze. "Kun je mij dat...nee, niet opnieuw, maar ik kan die vraag nu niet beantwoorden. Misschien een andere keer."

"Ik ben vandaag gewoon een negatief mens. Het spijt me. Ik heb niets positiefs te zeggen over mijzelf, dat is iets waar ik aan werk. Het was mijn dochters verjaardag. Ik was blij deze week."

Pavlyuchenkova

Pavlyuchenkova mag zich opmaken voor de vierde ronde. Daar treft ze thuisspeelster Sonay Kartal. De Britse verraste in de eerste ronde door Jelena Ostapenko te verslaan. Mocht de Russin die wedstrijd winnen, evenaart ze haar beste resultaat van 2016 - toen ze de kwartfinale behaalde.

