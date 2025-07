Naomi Osaka speelde maandag haar openingswedstrijd op Wimbledon en Nick Kyrgios was aanwezig om haar aan te moedigen. Na afloop van de wedstrijd liet de Japanse tennisster weten wat ze vond van zijn onverwachte aanwezigheid in haar spelersbox.

Osaka nam het in de eerste ronde van het toernooi op tegen Talia Gibson, en ze won uiteindelijk met 6-4, 7-6(4). Na afloop werd haar tijdens de persconferentie verteld dat Kyrgios in haar spelersbox was tijdens de wedstrijd. De Japanse toptennisster reageerde hier verbaasd op.

"Ik zei voor de grap tegen iemand: 'Hé, ik weet dat Nick in de buurt is. Misschien wil hij wel naar mijn wedstrijd komen'. Maar dat was echt als grap bedoeld. Want ik weet dat we twee totaal verschillende spelers zijn."

Ze vervolgde: "Eerlijk gezegd zou ik juist graag naar zijn wedstrijden zijn gegaan, want hij is best leuk om naar te kijken. Dat is ook een groot verschil tussen ons, denk ik. Hij geeft zijn spelersbox aanwijzingen en zou het waarschijnlijk gemerkt hebben als ik daar zat, terwijl ik meestal helemaal in mijn eigen wereld zit."

In opspraak

Maar het gaat nogal lastig voor Osaka om naar een wedstrijd van Kyrgios te gaan. Net als de afgelopen twee jaar doet hij namelijk niet mee aan het grandslamtoernooi vanwege veelvoudig blessureleed. Vorig jaar was hij echter wel te zien als verslaggever van BBC, maar de zender wilde de samenwerking niet voortzetten vanwege een schandaal in het privéleven tennisser.

Vorig jaar ontstond er namelijk flink wat ophef toen de BBC besloot Kyrgios aan te stellen als analist en co-commentator. De Australische 'bad boy' had immers een jaar daarvoor toegegeven dat hij zijn ex-vriendin had mishandeld. De tennisser heeft desondanks dat schandaal toch een nieuwe kans gekregen. Tijdens de Grand Slam doet hij namelijk verslag voor TalkSPORT.

'Gênant'

De Japanse toptennister gaf toe dat ze het een beetje ongemakkelijk vond dat de Australiër bij haar wedstrijd aanwezig was. "Het is eigenlijk een beetje gênant dat hij er was. Maar goed, het was ook wel cool dat hij kwam."

Ondanks dat hoopt Osaka wel dat ze Kyrgios heeft geïnspireerd. "Ik ben blij dat hij naar mijn wedstrijd is gekomen. Ik hoop dat hij zich er op een bepaalde manier misschien in herkende... Ik zou niet zo gedurfd zijn om te zeggen ‘geïnspireerd’, maar ik hoop dat hij zich een beetje kan identificeren met wat ik doe."

Osaka en Kyrgios

Osaka en Kyrgios zijn op en buiten het veld goede vrienden van elkaar. De twee zullen ook de handen ineen slaan voor het gemixte dubbelspel op de US Open later dit jaar.

