Toptennisser Ben Shelton wordt bij het grandslamtoernooi Wimbledon onder meer toegejuicht door zijn beroemde vriendin. Trinity Rodman neemt bij zijn partijen op het heilige Londense gras plaats op de tribune. Zij is een topvoetbalster en bovendien de dochter van de veelkleurige basketballegende Dennis Rodman (vijfmaal NBA-kampioen).

Donderdag speelde de als tiende geplaatste Shelton tegen Rinky Hijikata. De partij kon vanwege de invallende duisternis niet worden afgerond. Vrijdag maakte de Amerikaan het klusje af en won hij in straight sets.

Overigens schoot het bij Shelton donderdag in het verkeerde keelgat, toen de toernooileiding besloot de pot af te breken. De stand was namelijk 6-2 7-55-4 in zijn voordeel. Het leek hem beter om nog even door te spelen, want de eindstreep was in zicht.

Trinity Rodman speelt als aanvaller bij Washington Spirit en debuteerde in 2022 bij het nationale elftal van de Verenigde Staten, dat een ware grootmacht is in het vrouwenvoetbal. Momenteel heeft ze een rugblessure, wat haar verhindert om zich aan te sluiten bij het Amerikaanse vrouwenteam. Eerder in de week won dat land nog met 3-0 van Canada.

The way Trinity Rodman looks at Ben Shelton 🥹 pic.twitter.com/9RKcgctc0w — ESPN (@espn) July 3, 2025

Rodman en Shelton maakten hun relatie eerder dit jaar openbaar. En sindsdien duiken ze meer dan eens bij elkaar op. Zo was Rodman ook bewonderend te zien op de tribune bij wedstrijden van Shelton tijdens Roland Garros, in Parijs. Daar bereikte hij de vierde ronde, waarin hij verloor van latere winnaar Carlos Alcaraz. Het viel de krant The Sun op dat Rodman heel verliefd en bewonderend naar Shelton kijkt tijdens Wimbledon. "Vind ook iemand die zo naar jou kijkt", aldus de krant op X.

In april maakte Washington Spirit bekend dat Rodman er voor onbepaalde tijd uitligt met een rugblessure. De 22-jarige ster van het Amerikaanse vrouwenvoetbal worstelt al jaren met pijn en stelde zelfs dat ze nooit meer '100 procent fit' wordt. "Het is een kwestie van niet één specifiek ding, het is gewoon de manier waarop mijn rug is opgebouwd", vertelde ze destijds.

Veel fans vroegen zich af of Rodman wel aan haar herstel werkte, nu ze vaker op de tribune werd gespot bij haar vriend. Daar reageerde ze op met een post op Instagram. 'Ja, ik ben bijna elke dag aan het grinden in personal training om weer het veld op te komen... NEE, ik ben niet alleen een WAG en op vakantie. Dank je wel', was ze duidelijk.

