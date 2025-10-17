Voor toptennisster Naomi Osaka is het Japan Open een belangrijk toernooi. Osaka komt tenslotte uit Japan. Sterker nog, ze is geboren in de stad Osaka en dat is sinds 2023 wederom de locatie van het WTA-evenement. Daarom komt het hard aan dat het na haar zege op een Nederlandse misging.

In de tweede ronde van het toernooi won Osaka van Suzan Lamens, die het toernooi in 2024 op haar naam schreef. Al tijdens die driesetter voelde ze dat het niet helemaal in orde was met haar linkerbeen. Ze trok zich daarom terug uit het Japan Open. Goed nieuws voor de Roemeense Jaqueline Cristian, want zij zou in de kwartfinale aantreden tegen Osaka. Zij gaat direct door naar de halve finale.

Tranen

In haar partij met Lamens had Osaka het in fysiek opzicht moeilijk. Er waren zelfs tranen zichtbaar bij de Japanse grandslamwinnares. Haar been was er zo matig aan toe, dat Osaka donderdag het ziekenhuis bezocht. Laat 16 oktober nou net haar verjaardag zijn, waardoor de tennistopper haar 28e verjaardag doorbracht op een plek waar je op een feestdag liever niet bent.

Op Instagram liet Osaka zien hoe ze haar verjaardag doorbracht. Op een van de foto's liet ze haar ingepakte dijbeen zien. "Fijne verjaardag?", schreef ze, gevolgd door een emoji van een figuurtje dat lacht en huilt.

Grandslamtoernooien

De Japanse won in haar carrière vier grandslamtoernooien en stond ook al een tijdje op de eerste plek van de wereldranglijst. Osaka beviel in 2023 van een dochtertje en wist na haar comeback lange tijd haar oude vorm niet meer te benaderen. De laatste tijd heeft ze het echter weer helemaal te pakken, want vorige maand haalde ze op de US Open de halve finales. Inmiddels is Osaka alweer de nummer zestien van de wereld.

Suzan Lamens zakt op de WTA-ranking

Lamens kan terugkijken op een goede week, maar desondanks gaat ze flink zakken op de wereldranglijst. Ze raakt haar punten voor de toernooizege van vorig jaar kwijt en dat kost haar in totaal zeker 26 plekken. Lamens begon de week als nummer 57, maar gaat in ieder geval zakken naar plek 83.