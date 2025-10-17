Luciano Slagveer heeft een opmerkelijke stap in zijn carrière achter de rug. Wat begon met twijfels over een avontuur in het oostblok, groeide uit tot een 'toptijd' bij Puskás Akadémia. Toch was zijn periode in Hongarije niet altijd rooskleurig. "Boedapest is écht een aanrader, maar het verschil met de dorpjes eromheen was héél groot...", vertelt de openhartige Slagveer tegen Sportnieuws.nl.

Slagveer beleefde vijf topseizoenen bij sc Heerenveen, maar belandde daarna in drie jaar tijd bij liefst vier clubs. Uiteindelijk vond hij zijn plek bij Puskás Akadémia. "In eerste instantie dacht ik: wat moet ik Hongarije, maar uiteindelijk heb ik er echt een toptijd gehad. Ik heb er zelfs bijgetekend, omdat ik het zo goed had", opent Slagveer, die plots om de titel speelde. "We speelden bovenin mee én haalden zelfs Conference League-voetbal."

Donkere kant van Hongarije

Hoewel oostbloklanden vaak met negatieve verhalen worden geassocieerd, heeft Slagveer juist een heel andere belevenis. "Hongarije heeft me echt positief verrast. Boedapest is voor de meeste Nederlanders niet meteen de eerste stad om naartoe te gaan, maar het is écht een aanrader", stelt Slagveer, die niet vaak buiten de hoofdstad te vinden was. "Het helpt niet mee dat je in kleine dorpjes nog heel erg aangekeken als donker persoon. De gedachte was er héél ouderwets. Het is een heel groot verschil tussen de hoofdstad en de rest eromheen."

'Liefst mijn hele carrière in Nederland'

Dat Slagveer überhaupt in het buitenland heeft gespeeld, was niet meteen een gegeven. "Het liefst zou ik mijn hele carrière in Nederland hebben gespeeld. Ik vind het een fantastisch land en alles is goed geregeld", vervolgt Slagveer, die de ziekenhuizen als voorbeeld neemt. “Mensen klagen nog weleens over de wachttijd, maar dan moet je eens in het buitenland zijn... Dus ja, Nederland is gewoon een heel mooi land om te leven."

"Alleen, de financiële verschillen zijn er wel. Ik had prima voor de rest van mijn leven bij Heerenveen kunnen voetballen voor het salaris wat ik daar had", stelt Slagveer, die Friesland in 2017 verliet. "Als ik het heel goed had gedaan en weg zou willen, dan zeggen fans: je hebt geen clubliefde. Terwijl ik heel graag had willen blijven, maar de wederzijdse liefde is er blijkbaar pas als je het heel goed doet en Real Madrid afzegt."

Tóch weer terug naar Nederland

Ondanks dat hij toptijd heeft gehad buiten Nederland, keerde hij deze zomer terug naar 'huis'. "Ik wilde eigenlijk heel graag in het buitenland blijven, maar dat lukte niet. Dus ik kwam bij TOP Oss terecht om mezelf fit te houden", gaat Slagveer verder. Daar werd hij behoorlijk verrast. "Er wordt soms een beetje lacherig over gedaan, maar we zijn nu écht bezig om stappen te zetten. We zijn op de goede weg, nu moeten we alleen de wedstrijden over de streep trekken."

Waren er dan helemaal géén opties in het buitenland? "Jawel, maar ik heb ook twee kinderen en een vrouw. Ik kon bijvoorbeeld naar Israël, maar dat vind ik niet verstandig. En zo zijn er nog een aantal dingen voor mij belangrijk: het financiële plaatje moet matchen met het sportieve en mijn familie moet mee kunnen, dus er moeten internationale scholen zijn. Dat moet allemaal kloppen, maar dat was niet zo."

Veranderde hiërarchie in Nederland

Slagveer vertrok als 26-jarige naar het buitenland en ziet een behoorlijk contrast in omgang tussen 'oude' en 'jonge' spelers sinds zijn terugkeer. "In Hongarije is het soms wel tot het extreme toe qua hiërarchie, maar in Nederland merk je dat het verwaterd is", zegt Slagveer, waarmee hij doelt op kleine dingen als spullen opruimen of op de plek van een gearriveerde speler zitten. "Dat kun je in Hongarije niet doen, maar dat kon ik als jonge speler ook niet maken, hoor."

In zijn jonge jaren werd hij bij Heerenveen eens op zijn plek gezet door ex-international Gerald Sibon. "Jonge gasten hebben wel respect voor mij, maar ik durfde toen niet eens het veld te lopen zonder op te ruimen of op iemands plek te gaan zitten. Gerald heeft me er één keer op gewezen, daarna ben ik nooit meer zonder op te ruimen van het veld gegaan. Hij weet het waarschijnlijk niet eens meer, omdat het heel normaal is, maar ik herinner me dat heel goed. Als ik het vandaag zeg, dan gaan ze morgen weer zonder opruimen van het veld en moet ik ze weer roepen."

Invloed van social media

Slagveer heeft erover gesproken met mensen uit zijn omgeving en denkt dat de invloed van social media héél groot is. "Ik denk dat jongeren daardoor denken: het is niet stoer om op te ruimen. Terwijl ik juist veel meer respect heb voor iemand die wel opruimt. Misschien dat jonge jongens denken: een directeur staat ook hoger dan een schoonmaker, maar zo is het voor mij helemaal niet."

"Ik probeer de jongens hier bij TOP Oss er ook wel op te wijzen, maar wel tot een bepaalde hoogte. Ik ga ze er niet elke training op wijzen. Ik heb twee kinderen thuis, daar heb ik mijn handen vol aan, hoor", lacht Slagveer, die hoopt om via de Eerste Divisie weer in de Eredivisie te belanden. "Mijn oudste zoontje is inmiddels acht en die heeft nu pas door dat ik voetbal. Het is voor hem leuk dat zijn vader een voetballer is, maar pas helemaal als dat op het hoogste niveau is."

Gelooft hij er écht nog in? "Ik ben 32 jaar, heb juist alleen maar ervaring opgedaan in Hongarije en ik ben fit", somt Slagveer op. "Dus ik denk wel dat ik het zou kunnen. Alleen, clubs denken dat ik qua salaris de hoofdprijs wil. Ik denk dat dat ook een van de redenen is dat geen eredivisieclub mij heeft genomen", besluit hij lichtelijk teleurgesteld.