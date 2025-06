Je dochter staat in de finale van Roland Garros. Miljoenen mensen kijken wereldwijd. En jij? Jij zit op een wel heel opmerkelijke plek. Het overkwam Corey Gauff, de vader van tennisster Coco Gauff, die haar tweede Grand Slam-titel veroverde zonder dat haar vader op de tribune zat.

Zaterdag 7 juni was het zover: Gauff knokte zich na een verloren eerste set terug tegen de nummer één van de wereld, Aryna Sabalenka. Ze greep het momentum en won de finale in drie sets: 6-7 (5), 6-2, 6-4. De beelden van moeder Candi die haar dochter aanmoedigde gingen de wereld over, maar van Corey geen spoor. Pas later onthulde hij zijn opvallende plek waarvandaan hij zijn dochter zag winnen.

Finale kijken vanaf een bizarre plek

"Ik was van plan de wedstrijd te kijken in de recreatieruimte van het stadion, maar die werd op dat moment gebruikt door het tv-team voor de livevoorbeschouwing", vertelde Corey tegenover Tennis Channel. "Dus zat er niks anders op dan uit te wijken naar de parkeergarage. Daar heb ik de finale gevolgd op mijn iPad, met muziek op, zodat ik het commentaar niet hoefde aan te horen", klinkt de vader van Gauff over zijn opmerkelijke plaats tijdens de finale.

Zelfs toen zijn dochter op matchpoint stond, durfde hij nauwelijks te bewegen. "Bij het eerste punt liep ik richting de spelersbox, maar ze verloor het punt. Toen het bij het tweede weer gebeurde, dacht ik: ik blijf hier tot het echt klaar is", herinnert hij zich. En dat bleek een goed besluit. Na bijna drie uur was het zover: Gauff pakte haar tweede Grand Slam-titel.

'Het zijn de herinneringen die tellen'

Na afloop vierde ze feest met vrienden en familie, maar één detail viel op: de trofee. Of beter gezegd, het formaat ervan. De grote beker uit het stadion mocht ze niet mee naar huis nemen. In plaats daarvan kreeg ze een mini-replica. Zelfs Andy Murray kon het niet laten om daar iets over te zeggen: "Die trofeeën zijn piepklein. Dat kan echt beter."

Gauff zelf bleef er luchtig onder. Op TikTok liet ze zien hoe klein de beker werkelijk was, vergeleken met een flesje water van Perrier. "Maar het zijn de herinneringen die tellen", zei ze met een glimlach. "En deze blijft voor altijd speciaal."

Gauff zet Sabalenka vriendelijk op haar plek

Ondertussen moest ze ook nog reageren op een opmerking van Sabalenka, die na afloop beweerde dat Swiatek de finale wél had gewonnen als zij erin had gestaan. Gauff pareerde die op haar kenmerkende kalme manier. "Met alle respect, maar Aryna is de nummer één van de wereld. Ze was misschien wel de moeilijkste tegenstander die ik kon treffen. En ik ben er trots op dat ik haar heb verslagen."