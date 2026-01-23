Coco Gauff heeft zich vrijdag verzekerd van een plek in de vierde ronde van de Australian Open. De Amerikaanse versloeg Hailey Baptiste in ronde drie en nam het na afloop op voor haar tegenstander. Specifiek tegenover één fan in Melbourne.

Gauff wordt als nummer drie van de WTA-ranking gezien als een van de favorieten voor de eindzege in Melbourne. In de eerste twee rondes rekende ze af met Kamilla Rakhimova en Olga Danilovic en in ronde drie trof ze in Baptiste een landgenote. Zij bleek van een ander kaliber en speelde vooral in de eerste set uitstekend. De nummer 70 van de wereld wist die zelfs te winnen: 6-3.

Vervolgens was het verzet van Baptiste wel gebroken in set twee. Gauff denderde over haar landgenote heen en pakte zo alsnog de zege. Met 6-0 en 6-3 boekte ze alsnog een plekje in de vierde ronde van de Australian Open. Gauff kreeg erg veel steun van het publiek in Melbourne en was daar erg blij mee. De actie van een van de aanwezigen viel echter een stuk minder goed.

'Toon een beetje respect'

Gauff richtte zich tot een specifieke supporter die in de derde set op een sarcastische manier 'ik geloof in je Hailey' riep, terwijl Baptiste net wilde serveren. De opmerking werd niet opgepikt door de regie van de Australian Open en de wedstrijd ging door, maar Gauff voelde na de wedstrijd wel de behoefte om er iets over te zeggen.

"Hailey is een geweldige tegenstander, dus dit is voor de man die die opmerking maakte. We doen allemaal ons best hier en ik begrijp dat je fan van mij bent. Maar toon alsjeblieft een beetje respect. We doen allemaal ons best", vertelde Gauff in haar interview op de baan.

In de volgende ronde van de Australian Open neemt de Amerikaanse het op tegen de Tsjechische nummer negentien van de wereld Karolina Muchova.

🎾🇦🇺 | Gauff had het zwaar, maar wint uiteindelijk in drie sets van Baptiste. De opluchting is duidelijk zichtbaar. 😮‍💨



📺 Stream tennis op HBO Max pic.twitter.com/LxOw8Ypgws — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) January 23, 2026

