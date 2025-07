Britse toptennisster Emma Raducanu werd vrijdag uitgeschakeld op Wimbledon. Ze liet fans op het grandslamtoernooi in Londen flink schrikken door een val in haar partij tegen Aryna Sabalenka. De 22-jarige was zelf ook erg aangeslagen.

Sabalenka, de nummer één van de wereld, won in de derde ronde met 7-6 (6), 6-4 van Raducanu. Na afloop van de wedstrijd was de teleurstelling bij de Britse enorm. Ze 'voelde de pijn' na de uitschakeling en gaf toe wel een paar dagen nodig te hebben om de nederlaag te verwerken.

Raducanu had ook fysieke pijn tijdens het duel. Tijdens een sprintje kwam ze ongelukkig terecht op het gras. Onmiddellijk greep ze naar haar heup. Haar coack, Mark Petchey, keek vanaf de tribune met een bezorgd gezicht naar het tafereel.

Pijn

De nummer 40 van de wereld vocht na afloop van de wedstrijd tegen de tranen. "Ik ben gewoon erg kritisch op mezelf", zei ze. De tennisster vond het moeilijk om de positieve kanten van haar spel te zien. "Maar die zijn er wel. Het is nu nog te vroeg na de wedstrijd. Ik kan nu beter de pijn voelen en het later verwerken."

Vertrouwen

Ze weet dat ze een lastige tegenstander had aan de Wit-Russische Sabalenka. Vorig jaar wist ze amper wedstrijden te winnen en raakte ze steeds verder verwijderd van de top. Daarom ziet ze de partij tegen de nummer één als een mijlpaal. "Het geeft me wel vertrouwen, omdat ik eerst dacht dat ik mijlenver van de top was."

"In deze wedstrijd had ik kansen in beide sets. Dat geeft vertrouwen, maar het is moeilijk om nu te accepteren.“ Raducanu heeft ook nog wat anders opgestoken van het toernooi in Londen. "Ik heb het gevoel dat gras een goede ondergrond is voor mij."

Uiteindelijk kon ze toch weer glimlachen. “Als ik later terugkijk op mijn carrière zal ik me deze wedstrijd herinneren. Omdat ik echt tegenstand bood en kansen had tegen de allerbeste."

