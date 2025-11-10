Toptennister Ons Jabeur besloot in de zomer om even afstand te nemen van het circuit. Die pauze gaat nu wat langer duren dan ze had voorzien. De Tunesische heeft groot nieuws: ze is zwanger.

De voormalig nummer 2 van de WTA-ranking is in verwachting van haar eerste kind. De 31-jarige Tunesische maakte dat bekend met haar partner.

Pauze

Jabeur kondigde midden juli een pauze aan om weer op te laden. "De courts zullen nog even moeten wachten, want binnenkort verwelkomen we onze schattigste teamgenoot", schrijft ze op Instagram. "In april versterkt een jongetje het team."

Jabeur was finaliste op de US Open (2022) en Wimbledon (2022 en 2023). Ze stond kortstondig op de tweede plaats van de WTA-ranking en veroverde vijf WTA-titels.

Mentale gezondheid

Toen Jabeur in juli haar pauze aankondigde, verwees ze naar de enorme offers die ze heeft moeten brengen. "De afgelopen twee jaar heb ik mezelf enorm gepusht, blessures overwonnen en talloze andere uitdagingen het hoofd geboden. Maar diep van binnen voelde ik me al een tijdje niet meer echt gelukkig op de tennisbaan", aldus een openhartige Jabeur op Instagram.

De Tunesische beleefde haar grootste successen in 2022 en 2023. Ze bereikte in allebei die jaren de finale op Wimbledon, waarin ze onderuitging tegen respectievelijk Elena Rybakina en Marketa Vondrousova. Ze verloor tevens de finale van de US Open in 2022, toen Iga Swiatek te sterk was voor haar. Jabeur won in dat jaar wel de grootste titel uit haar loopbaan bij het WTA 1000-toernooi in Madrid.

Astma

Begin 2025 moest Jabeur bij de Australian Open een time-out nemen vanwege ademhalingsproblemen. Het blijkt een probleem dat al langer speelt bij de tennisster:

"Toen ik klein was, ben ik gediagnosticeerd met astma. Ik moest veel hoesten en dat hielp niet. Ik denk dat het daardoor erger werd. Het is moeilijk om mee te spelen, ik werd gedwongen om de punten kort te houden", verklaarde ze destijds.